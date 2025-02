Cárie de mamadeira: saiba os riscos e como prevenir

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Cuidar da saúde bucal desde os primeiros dentinhos é essencial para prevenir problemas futuros, como a cárie precoce, popularmente conhecida como cárie de mamadeira. Assim como os adultos, os bebês também precisam de uma rotina de higiene adequada para manter a saúde da boca em dia.





A odontopediatra da clínica IGM Odontologia para Família, Ilana Marques, explica que a cárie é uma doença multifatorial, influenciada por hábitos de higiene, alimentação, presença de flúor na água e no creme dental, composição da saliva e acompanhamento profissional. No entanto, o fator mais determinante é a alimentação. “É fundamental que os responsáveis recebam orientações sobre quais alimentos são prejudiciais e quais ajudam a proteger os dentes, além de aprenderem a montar uma alimentação equilibrada”, destaca Ilana.





Segundo a especialista, o paladar começa a se desenvolver ainda na gestação. Isso significa que o consumo de alimentos adoçados artificialmente pela mãe pode influenciar a preferência do bebê por doces no futuro, tornando mais difícil a aceitação de opções mais saudáveis. “Isso pode ter consequências graves tanto para a saúde bucal quanto para a saúde geral da criança”, alerta Ilana.





Além disso, a dentista reforça a importância do aleitamento materno.“O leite materno é um dos alimentos mais completos e não provoca cárie. Além de garantir nutrição adequada, ele contribui para o desenvolvimento saudável da respiração, mastigação e até do bem-estar emocional do bebê”, explica.





Como prevenir a cárie de mamadeira?





Ilana Marques dá algumas orientações para evitar o problema:



- Prefira a amamentação: o leite materno é a melhor opção para a nutrição do bebê e não provoca cárie



- Higiene desde cedo: após a amamentação, é importante limpar as gengivas do bebê com uma gaze ou pano limpo



- Uso da escova de dentes: assim que surgir o primeiro dentinho, já é recomendado o uso de uma escova de cerdas macias



- Nada de açúcar antes dos dois anos: a alimentação nos primeiros anos de vida deve ser saudável e livre de açúcares para evitar a cárie precoce



- O ideal é não oferecer a mamadeira. Mas, se oferecer, não deixe o bebê dormir com a mamadeira: esse hábito pode favorecer o acúmulo de resíduos nos dentes e aumentar o risco da doença cárie





Ilana Marques ressalta que o acompanhamento com um odontopediatra desde o nascimento dos primeiros dentinhos é fundamental para garantir que a criança cresça com um sorriso saudável e sem complicações.

