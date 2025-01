Por que gostamos de pessoas indisponíveis?

Encontrar o amor segue sendo um dos maiores desejos dos brasileiros, ocupando o topo das metas para 2025. Construir uma relação significativa atravessa gerações, mas, muitas vezes, esbarra em padrões emocionais que nos fazem nos apaixonar por pessoas indisponíveis. Esse comportamento, tão comum, desperta questionamentos sobre as razões por trás de nossas escolhas amorosas.





Em uma pesquisa realizada pelo Google, os estados do Amapá e Rio Grande do Norte lideram quando o assunto é a ‘procura de um amor’ com índices de 100% e 67%, respectivamente. No entanto, de acordo com um estudo da Statista - plataforma de dados estatísticos, 91% da população não consegue cumprir suas metas anuais, incluindo aquelas relacionadas à vida amorosa. Isso pode estar ligado a fatores como idealizações irreais e a dificuldade de lidar com rejeições. A paixão por pessoas emocionalmente indisponíveis pode ser um reflexo da busca por validação ou até mesmo uma maneira inconsciente de evitar o compromisso, criando um ciclo que reforça a frustração.



Entender por que as pessoas se sentem atraídas por quem não está acessível requer profundo conhecimento de si. A psicóloga Jacqueline Sampaio explica que “essa atração frequentemente reflete algo presente em nós mesmos, podendo ser nossas próprias inseguranças e medos. Se você não conhece ou reconhece esses padrões em você, pode acidentalmente se conectar com pessoas que não são as que você verdadeiramente gostaria de se relacionar”.



Relacionamentos de modo geral são complexos, porque envolvem a interação de histórias de vida, expectativas e desejos únicos de cada indivíduo. Em um mundo com bilhões de pessoas, cada uma carrega experiências, crenças e necessidades diferentes, o que torna impossível controlar todas as variáveis externas que influenciam uma relação.



Além disso, muitas pessoas ainda não sabem com clareza o que querem ou precisam, o que pode gerar conflitos e frustrações ao longo do caminho. No entanto, uma forma eficaz de lidar com essa complexidade é voltando o olhar para si mesmo. Ao compreender suas próprias emoções, limites e objetivos, você se torna mais preparado para estabelecer conexões genuínas, que respeitem tanto a sua individualidade quanto a do outro.



Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para transformá-los. Relacionamentos saudáveis exigem reciprocidade e compromisso mútuo, e o caminho para isso passa por estar emocionalmente disponível para nós mesmos antes de estarmos para o outro.



Veja 5 dicas para evitar a paixão por pessoas indisponíveis: