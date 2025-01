Se uma das metas para 2025 inclui reduzir o consumo de álcool, o Janeiro Seco pode ser o empurrãozinho necessário para começar o ano com o pé direito. A proposta é simples: passar o mês de janeiro sem consumir bebidas alcoólicas, uma prática que já é tradição nos Estados Unidos e na Europa e que tem conquistado cada vez mais adeptos no Brasil. E não é à toa: os benefícios para a saúde são muitos.



De acordo com Lucas Nacif, cirurgião gastrointestinal e membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD), passar um mês sem álcool é uma oportunidade para o corpo se recuperar. "Além de ser um momento ideal para repensar hábitos, a pausa permite que o organismo se regenere. Ela ajuda a reduzir inflamações no sistema digestivo, o que pode melhorar a digestão e aliviar desconfortos como azia e inchaço”, afirma o especialista.

Além disso, um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostra que o impacto do consumo excessivo de álcool no Brasil é significativo, com custos de cerca de R$ 18 bilhões por ano e a responsabilidade por aproximadamente 12 mortes a cada hora.

Para entender a importância do Janeiro Seco, e como essa campanha pode trazer benefícios, confira alguns dos principais efeitos positivos dessa pausa, segundo o especialista Lucas Nacif.



1. Recuperação do fígado e eliminação de toxinas



De acordo com o cirurgião, bebidas alcoólicas sobrecarregam o fígado, já que ele é responsável por processá-lo e eliminar suas toxinas. “Com o consumo contínuo, o órgão pode acumular gordura e até sofrer com inflamações, o que prejudica seu funcionamento. Ao parar de beber por um mês, como no Janeiro Seco, o fígado tem tempo para se regenerar e reduzir o acúmulo de toxinas. Isso ajuda o corpo a se desintoxicar mais rapidamente e melhora o funcionamento do fígado”, orienta.



2. Redução de inflamações no sistema digestivo



O consumo frequente pode irritar a mucosa do estômago e aumentar a produção de ácido gástrico, o que pode causar azia, refluxo e até gastrite. Quando se dá uma pausa no álcool, essas inflamações diminuem, aliviando esses sintomas desconfortáveis. Conforme destaca o especialista, com o tempo, o sistema digestivo se acalma, facilitando a digestão e prevenindo problemas mais sérios como úlceras.



3. Perda de peso e melhora no metabolismo



Uma das vantagens imediatas é a perda de peso. Isso ocorre porque o álcool contém muitas calorias vazias, que não oferecem nutrientes ao corpo. Além disso, o consumo de álcool pode atrapalhar o metabolismo e a queima de gordura. Durante o Janeiro Seco, o corpo tem mais facilidade para queimar gordura e reduzir medidas, principalmente na região abdominal, onde o álcool tende a acumular calorias.



4. Melhora na saúde intestinal



O equilíbrio das bactérias intestinais pode ser prejudicado por fatores como a alimentação inadequada e o consumo frequente de certos hábitos. Isso afeta a digestão e a absorção de nutrientes. Com a interrupção desses hábitos, o intestino tem a chance de se restaurar, melhorando a digestão e reduzindo sintomas como inchaço, constipação e diarreia. A longo prazo, isso também contribui para a saúde intestinal.



5. Aumento de energia e bem-estar mental



Ao eliminar o álcool da rotina, muitas pessoas notam um aumento significativo na disposição diária. Sem a sobrecarga do álcool, que pode afetar o sono e os níveis de energia, o descanso se torna mais reparador, resultando em um sono de melhor qualidade e, consequentemente, mais energia ao acordar. O corpo se recupera mais facilmente durante a noite, e a sensação de cansaço diminui ao longo do dia. Além disso, o bem-estar emocional tende a melhorar, já que bebidas alcoólicas podem interferir no humor e na saúde mental. “A pausa no consumo de bebidas alcoólicas oferece ao organismo um equilíbrio maior, contribuindo para um estado emocional mais estável e positivo”.

