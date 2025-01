Em Prazer a todo custo é um livro que aborda como a busca por satisfação pode se tornar uma prisão e os efeitos dessa compulsão, dando dicas para acabar com essa dependência.



Compulsão alimentar, consumismo, pornografia, tabagismo e alienação em ambientes digitais são apenas alguns exemplos de vícios relacionados aos efeitos da dopamina.

O psicólogo e autor do livro, Juliano Pimentel, destaca que a lista é extensa e ninguém está imune. Por isso, o Prazer a todo custo assinala os efeitos da busca desenfreada por satisfação fácil e rápida e mostra como acabar com essa dependência.

O autor parte de embasamento científico para explicar os fatores neurobiológicos, ambientais e emocionais que sustentam o desejo de querer sempre mais uma dose de prazer, mesmo que isso resulte em comportamentos compulsivos.

Um dos exemplos apontados – que afeta de crianças a idosos – é o uso excessivo de redes sociais. De acordo com relatório do DataReportal, o tempo médio de tela dos brasileiros é de 9h32m por dia. Segundo o especialista, essa superexposição ao celular não apenas tira o foco de outras atividades cotidianas, mas destrói o sono reparador, fundamental para a saúde.

O seu cérebro, originalmente projetado para ser uma potência que opera em direção a sua evolução, O desregula a resposta aos estímulos, disparando uma resposta cada vez maior de necessidade daquilo que você o viciou a , pois ele já não se contenta mais com a quantidade de dopamina que está recebendo.

(Prazer a todo custo, p. 9-10)

Juliano apresenta aos leitores uma abordagem multidisciplinar para eliminar qualquer tipo de vício. Fortalecer o emocional, desenvolver o autocontrole, estabelecer rotinas de alimentação e atividades físicas, buscar uma rede de apoio e reduzir os gatilhos da dependência são alguns dos direcionamentos apresentados na obra.

No entanto, assim como ninguém está livre dos vícios, o autor alerta que as recaídas fazem parte do processo. E, em momentos assim, é preciso preparo para lidar com as próprias fragilidades, reconhecer padrões comportamentais e principalmente, não desistir de continuar. Prazer a todo custo se tornará um grande aliado para todos os que enfrentam o desafio de superar a dependência para uma vida realmente livre.

Ficha técnica



Título: Prazer a todo custo

Subtítulo: Como a busca excessiva por dopamina tem aprisionado você em vícios e o que fazer para se libertar disso

Autor: Juliano Pimentel

Editora: Citadel Grupo Editorial

Número de páginas: 208 páginas

Preço: R$ 66,90



Sobre o autor

Juliano Pimentel é um médico nada convencional. Após um período de jejum espiritual prolongado, decidiu viver em plena congruência com o que lhe foi revelado em seu coração, saindo do consultório para exercer a medicina de almas em um mundo doente. Desde então, teve a oportunidade de transformar milhões de vidas, em mais de 70 países, por meio de um trabalho que abrange a junção de corpo, alma e espírito, e que tem como objetivo a obtenção da plena forma.