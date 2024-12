Mais do que um toque de beleza para as festas de fim de ano, as unhas contam histórias sobre a saúde geral. Elas podem ser pequenos "termômetros" do corpo, revelando sinais que vão muito além da estética. No clima de renovação que o final do ano traz, que tal dedicar atenção especial a esses detalhes e começar o próximo ciclo com saúde em dia?

As unhas, por vezes subestimadas, desempenham um papel importante. Alterações na coloração ou textura podem ser o reflexo de condições subjacentes. Segundo o cirurgião geral Ernesto Alarcon, algumas mudanças merecem atenção:

Unhas amareladas: podem indicar infecções fúngicas, uso excessivo de esmaltes ou até problemas pulmonares

podem indicar infecções fúngicas, uso excessivo de esmaltes ou até problemas pulmonares Unhas brancas: podem apontar para deficiências nutricionais

podem apontar para Unhas azuladas: são um alerta para problemas no fluxo de oxigênio no sangue, como doenças cardíacas ou respiratórias

são um alerta para problemas no fluxo de oxigênio no sangue, como doenças cardíacas ou respiratórias Manchas roxas ou pretas: podem surgir por traumas ou até sinalizar infecções graves e, em casos raros, câncer



Prevenção

Cuidar das unhas vai além da aparência e ajuda a evitar problemas maiores. A higiene regular, o corte correto e o uso de calçados adequados são passos simples e eficazes. Mas atenção: alterações na aparência ou sintomas persistentes devem ser avaliados por um médico, como reforça Ernesto: "Embora as unhas possam oferecer pistas importantes sobre nossa saúde, elas não substituem um diagnóstico médico. Sempre procure a avaliação de um profissional de saúde qualificado."

Unhas encravadas

Com a correria de eventos e viagens, é comum negligenciar o cuidado com as unhas, o que pode levar ao incômodo das unhas encravadas. Causadas por cortes errados, traumas ou calçados inadequados, elas provocam dor, inchaço e até infecções. "Tentar desencravar a unha em casa pode agravar a situação. Em casos graves ou recorrentes, buscar assistência médica é a abordagem mais segura. Isso porque em situações mais sérias, procedimentos médicos podem ser necessários, como a remoção parcial ou total da unha e o uso de curativos especiais. O importante é não deixar o problema se agravar, garantindo o bem-estar para aproveitar as celebrações sem desconforto.”

