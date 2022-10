Bebês e crianças: unhas encravadas são comuns e exigem atenção

(foto: Freepik/Divulgação)

O choro dos bebês, que costuma ser interpretado como fome, sono ou cólicas, pode ter outras causas. A dor de uma unha encravada, por exemplo, pode resultar em bastante choro, mas poucos pais e cuidadores sabem disso.



Crianças que andam nas pontas dos pés, por exemplo, estão mais propensas a ter unhas encravadas, e é importante que os pais estejam atentos, já que a unha encravada pode causar muita dor e até a inflamação dos dedos e cutículas.



Para evitar que as unhas encravem, Karina Barros dá algumas dicas. “Sapatos macios, flexíveis e um pouco maiores que o número da criança são as melhores opções, pois não machucam as pontas dos dedos e não apertam os pés. No caso dos bebês, não indicamos macacões com pezinho e nem meias de costura interna e com elástico, pois podem apertar e propiciar o encravamento das unhas”, diz. A coordenadora técnica também orienta que crianças andem sem sapatos, sempre que possível, e em solos com irregularidades, para a boa formação do arco plantar. Ter um kit infantil em casa, sempre higienizado, para cuidar dos pés e mãos dos pequenos, também é fundamental.