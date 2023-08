A unha sem cutícula fica mais exposta a fungos e bactérias, aumentando o risco de micose StockSnap/Pixabay

O hábito de “fazer as unhas” é algo incorporado na rotina de milhões de brasileiros. Seja por estética ou por questões de saúde, o cuidado com essa parte do corpo é importante para manter a limpeza e a higiene em dia. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que esse simples ato, que parece não oferecer riscos, precisa ser feito com cautela para não causar problemas nas unhas dos pés e das mãos.