Conciliar a agenda com os treinos, plano alimentar, confraternizações e festas de fim de ano é um desafio para muitas pessoas. Ter disciplina em períodos como esse é o que vai fazer a diferença nos resultados. Segundo a médica do esporte, professora de educação física e CEO da DoctorFit, rede de studio de treinamento personalizado, Clarissa Rios, é possível achar um equilíbrio em meio a Natal e Ano Novo.





“Priorize a regularidade e não necessariamente a intensidade. É essencial aproveitar os momentos em família e com pessoas queridas, mas não perca o hábito de se movimentar e praticar sua rotina de treinos. Mesmo que sejam mais curtos ou menos intensos, tire pelo menos 20 ou 30 minutos por dia para se exercitar. Treinos funcionais, hitt, podem ser uma ótima opção para quem está com menos tempo”, diz a médica, que lista outras dicas para quem deseja conciliar as atividades:





Organize seus horários





Com a agenda mais cheia, aproveite brechas no dia. Acordar um pouco mais cedo, treinar na hora do almoço, para quem trabalha de home office, ou já levar a roupa do treino para sair do trabalho e ir direto, são boas opções. Caminhadas, treinos funcionais ou exercícios em casa também são alternativas para quem está com o dia mais corrido.





Seja flexível





Para quem costuma treinar de cinco a sete vezes por semana, pode ser difícil seguir à risca e ter a mesma intensidade. Mas, se não der para fazer seu máximo, faça ajustes e se comprometa a ir ao menos três vezes na semana.





Use as festas como incentivo





Para quem vai viajar ou se reunir com os amigos, crie atividades coletivas, como a prática de esportes. “Futevôlei, andar de bicicleta, corridas e caminhadas, vôlei, beach tennis, futebol com os amigos. Sempre que possível, tente unir uma atividade física enquanto socializa”, diz Clarissa.





Cuidado com os excessos





Comer um pouco a mais durante as festas é comum, mas tente equilibrar com escolhas saudáveis entre as refeições e evite exageros de sobremesas, frituras e bebidas alcoólicas.





Sono em dia





Durante as festas, a rotina de sono pode ficar alterada. Para quem vai folgar nos feriados, tente regular o sono e priorizar boas noites de descanso, o que é essencial para a recuperação muscular e o rendimento nos treinos.





“Para quem já tem uma rotina de treinos, continue e, se possível, intensifique para o próximo ano, seja colocando um esporte na rotina, um treino mais personalizado ou criando objetivos e metas pessoais para a saúde. Para quem é sedentário e precisa começar, não espere virar o ano, comece agora. Com pequenas adaptações, é possível aproveitar as festas e manter o corpo em movimento, sem aquele sentimento de culpa”, diz a médica.

