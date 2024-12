Caso exista uma alergia ou uma restrição severa, o consumo do leite deve ser avaliado pelo médico

A sensação de desconforto ao ingerir leite e seus derivados, como queijo e requeijão, é uma realidade para muitos brasileiros. Isso porque mais da metade da população tem uma tendência genética que favorece a intolerância a uma proteína do leite chamada beta-caseina A1. A informação é de um levantamento feito pelo laboratório Genera, realizado com 200 mil pessoas. No entanto, para quem não abre mão de consumir o alimento, pode existir uma solução alternativa: o leite A2.





Esse tipo de leite é fornecido por vacas que produzem apenas a proteína beta-caseína A2, uma das propriedades do leite que, diferentemente da beta-caseína A1, presente no leite comum, não costuma gerar desconfortos intestinais, ou alergias, em quem a consome. É o que explica o produtor rural Tomáz Aquino Resende, proprietário da Fazenda Grotadas A2A2, que gera cerca de mil litros de leite A2 diariamente.





"A maioria das vacas criadas no Brasil possuem a beta-caseína A1 ou até mesmo uma mistura genética entre proteínas A1 e A2. Isso significa que a maioria dos leites presentes nos supermercados tende a vir desse tipo genético de vaca", aponta o dono da fazenda mineira especializada na produção de queijos e laticínios A2.





Fazenda Grotadas A2A2 gera cerca de mil litros de leite A2 diariamente Fazenda Grotadas A2A2/Divulgação

Benefícios nutricionais



"Muitas pessoas que sentem inchaço, gases ou outros sintomas depois de consumir leite comum podem tolerar o leite A2 melhor, uma vez que ele não contém a proteína que tende a provocar esses efeitos. Além disso, o leite A2 oferece os mesmos nutrientes que o leite convencional, como cálcio, proteínas e vitaminas, sem perder os benefícios para a saúde óssea e muscular. Portanto, para quem tem sensibilidade ao leite tradicional, o leite A2 pode ser uma excelente alternativa para continuar a aproveitar os nutrientes do leite, mas sem os desconfortos", destaca a biomédica e especialista em saúde integrativa, Karine Maia.





A especialista também explica quando não é indicado o consumo do leite. "As pessoas que não são alérgicas, mas sentem alguns desconfortos, podem utilizar o leite A2 na tentativa de diminuir esses problemas. No entanto, caso exista uma alergia ou uma restrição severa, o consumo deve ser avaliado pelo médico", pontua.

