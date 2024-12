O Google divulga anualmente quais palavras, tendências e perguntas ganharam destaque. Neste ano, temas ligados à saúde lideraram a categoria "O que é". Em primeiro lugar, está a doença Mpox, seguida pelo politraumatismo. O quinto lugar ficou para a cetamina. Já no final da lista, os brasileiros perguntaram o que é H1N1 e agamia.





Confira o que cada palavra significa e seu lugar no ranking:





1º Lugar: Mpox

O Mpox é uma doença zoonótica viral, ou seja, o vírus é transmitido de animais para seres humanos. No entanto, o contágio também ocorre de pessoa para pessoa. Entre os sintomas mais frequentes estão erupções cutâneas, febre, aumento dos gânglios linfáticos (também conhecidos como íngua), dores no corpo, dor de cabeça, calafrios e fraqueza. Pode haver lesões na pele, que podem ocorrer em qualquer parte do corpo, incluindo regiões genitais e anais. Essas lesões podem ser levemente elevadas, preenchidas com líquido claro ou amarelado e formar crostas, que secam e caem.





O período de incubação varia entre três e 21 dias, e a transmissão ocorre desde o surgimento dos primeiros sinais e sintomas até que todas as lesões cicatrizem completamente.





Por que foi pesquisado?

Em agosto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência em saúde pública devido à situação da Mpox no continente africano. Isso despertou preocupações globais sobre a possibilidade de uma nova pandemia. No Brasil, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) têm emitido alertas sanitários, em aeroportos e em portos, e mantêm as campanhas de prevenção.





2º Lugar: Politraumatismo

Politrauma ou politraumatismo é um quadro em que o paciente sofre múltiplas lesões traumáticas, geralmente de natureza grave. Essas lesões podem comprometer órgãos vitais e, em casos extremos, levar à morte.

É comum que o quadro esteja relacionado a acidentes de trânsito, mas também podem ocorrer em situações de extrema violência, como espancamentos. Pode estar relacionado também com quedas de grande alturas, como de escada, ou queda de avião ou explosão.





As características mais comuns que levam ao diagnóstico de politrauma são a presença de fratura nos ossos, lesões na coluna, hemorragias, queimaduras e até mesmo lesões cerebrais.





Por que foi pesquisado?

A causa da morte de 62 pessoas no acidente com o avião ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas, em Vinhedo (SP), foi confirmada como politraumatismo pelo Instituto Médico Legal de São Paulo.





5º Lugar: Cetamina

A cetamina e seus derivados são usados como anestésicos. No entanto, em 2019, o Federal Drug Administration (FDA), órgão que regula medicamentos nos EUA, aprovou o uso da cetamina para tratar casos graves de depressão que não respondem a outros tratamentos.





A chamada depressão refratária, ou depressão resistente ao tratamento, acontece com pacientes que não respondem adequadamente a pelo menos dois diferentes tratamentos antidepressivos. Além disso, a cetamina pode ser usada em pacientes com ideação suicida, no tratamento de pacientes com quadros de dor crônica, e em centros cirúrgicos, como droga anestésica.





Embora eficaz, o tratamento com cetamina exige uma avaliação cuidadosa e seu uso deve ser devidamente monitorado por um especialista.





Por que foi pesquisado?

Em maio, a ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, foi encontrada morta em Manaus. A principal hipótese é que a morte esteja relacionada a uma superdose de cetamina. Durante as investigações, a polícia descobriu que a mãe de Djidja e seu irmão lideravam um grupo chamado “Pai, Mãe, Vida”. Nos rituais, havia o uso da substância.





Outro episódio envolvendo a cetamina, foi o marco de um ano da morte do ator Matthew Perry, ator que interpretou o Chandler na série Friends. As investigações revelaram que Matthew fazia uso inadequado da cetamina, sendo que no dia da sua morte, ele teria aplicado três doses do anestésico - a última, uma dose altíssima.





7º Lugar: H1N1

Com a intensificação de surtos de influenza A em 2024, a vacinação contra a gripe se tornou uma medida essencial para proteger a saúde pública. A influenza tipo A é o tipo mais comum e agressivo, responsável pelos surtos sazonais que atingem grande parte da população.





O vírus sofre mutações frequentes, adaptando-se rapidamente. “Esse tipo de vírus é altamente contagioso e possui diversas subvariantes, como H1N1 e H3N2. Ele é a principal preocupação nas campanhas de vacinação contra a gripe”, destaca Carlos Alberto Reyes Medina, diretor médico da Carnot Laboratórios.

Estados como Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná destacaram-se, neste ano, pelo crescimento da doença entre adolescentes, adultos e idosos. "A gripe pode ocorrer em qualquer época do ano e tem o potencial de impactar gravemente grupos vulneráveis. Por isso, a prevenção contínua é essencial para evitar surtos. Além da vacinação, é recomendado adotar medidas preventivas, como a higiene constante das mãos”, enfatizou Elisa Lino, enfermeira especialista em vacinação da Clínica Vacinne.

Elisa ainda explica que o vírus da gripe sofre mutações constantes, e as vacinas são ajustadas para combater as cepas mais prevalentes a cada ano, ou seja, a imunidade conferida pela vacina não é permanente, exigindo reforço anual para garantir proteção adequada. Sendo assim, a imunização é essencial mesmo fora do inverno.





9º Lugar: Agamia

A agamia é um movimento que defende a rejeição a vínculos românticos tradicionais, propondo uma nova forma de relacionamento pautada por valores éticos e rejeição a normas socioculturais de beleza, gênero e sexualidade.





O movimento propõe a substituição de laços familiares tradicionais por agrupamentos livres e preza pela reintegração das relações ao âmbito da ética. Tal postura ganhou popularidade entre jovens que buscam alternativas às estruturas de relacionamento convencionais.

Por que foi pesquisado?

A crescente visibilidade do movimento em redes sociais trouxe atenção ao conceito. Segundo Leonardo Azevedo, professor de Psicologia da Estácio BH, o agâmico não é um solteiro comum, mas alguém que questiona os moldes tradicionais de relacionamentos, seguindo princípios que rejeitam o amor romântico, a sexualidade patriarcal e as hierarquias de valor sociossexual.



