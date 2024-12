Com as festas de fim de ano se aproximando, muitos tutores buscam maneiras de oferecer um ambiente seguro e acolhedor para seus pets, mesmo diante da movimentação da época. A agitação das visitas, a abundância de comida e os barulhos constantes podem causar desconforto aos gatos e cães, que são especialmente sensíveis a mudanças na rotina.







Pensando nisso, a Mars Petcare, detentora das marcas Royal Canin, Pedigree e Whiskas, preparou algumas recomendações para tornar esse período mais tranquilo para pets e tutores.









Mantenha a alimentação adequada





As comidas típicas das festas podem ser prejudiciais para os animais. Ingredientes como chocolate, alho, cebola e uvas-passas, por exemplo, são tóxicos para gatos e cães e sua ingestão pode trazer consequências sérias. Seguir a rotina alimentar do pet com alimentos sob medida para suas necessidades é fundamental para evitar problemas de saúde e distúrbios digestivos.







Reduza o estresse causado pelos fogos de artifício





O som dos fogos costuma gerar estresse e ansiedade nos gatos e cães devido à sua audição sensível. Criar um espaço tranquilo, com itens familiares como a cama e os brinquedos do pet, pode ajudá-los a se sentirem mais seguros. Além disso, tocar uma música suave ou deixar a TV ligada em volume moderado pode amenizar o impacto do ruído. Dedicar atenção extra ao animal, não o deixando sozinho, também contribui para que ele se sinta mais calmo.







Cuidado com a decoração e objetos pequenos





A curiosidade dos pets pode levá-los a explorar os enfeites de Natal e de Ano Novo, que, além de atraentes, podem ser perigosos se ingeridos ou mastigados. É importante manter enfeites frágeis, fios de luz e itens pequenos fora do alcance dos animais. Após as festividades, descarte copos plásticos, guardanapos, objetos decorativos e outros itens de maneira segura para evitar riscos.







Fique atento para o risco de fugas





Com a maior circulação de pessoas, é comum que os animais se sintam desorientados e, eventualmente, tentem escapar. Colocar um microchip em uma clínica veterinária com as principais informações do pet ou uma plaquinha de identificação com o nome e o telefone de contato do tutor facilita seu retorno em caso de fuga. Ao final da festa, verifique se o animal está seguro antes de se despedir dos convidados.







Observe o comportamento do pet





Cada animal reage de forma diferente à agitação das festas. Gatos e cães podem se comportar de maneiras distintas diante de visitas ou barulhos, por isso, é importante observar o comportamento do pet e garantir que ele tenha um espaço tranquilo e reservado, com água e alimento disponíveis, caso prefira se afastar da movimentação.







Prepare o pet para viagens





Planejar uma viagem com antecedência é importante para preservar o conforto e a segurança do pet. Consulte um médico veterinário para verificar se a saúde do animal está em dia e se ele possui todos os documentos necessários, como a carteira de vacinação atualizada.

Em trajetos de carro, o gato ou cão deve sempre ser transportado em caixa de transporte individual ou com peitorais e guias adaptadas para fixá-lo ao veículo, além de ter pausas regulares para hidratação e descanso.

Caso a viagem seja de avião, a companhia aérea pode informar sobre as normas para transporte de animais. Também é aconselhável levar ao destino alguns itens familiares, como a cama e os brinquedos, para ajudar na adaptação ao novo ambiente e redução do estresse. Se levar o pet não é uma opção, hotéis e pet sitters podem ser uma alternativa para manter os cuidados e deixá-lo em segurança.







Tenha um contato de emergência à mão





Ter o telefone de um médico veterinário de confiança sempre disponível é uma precaução fundamental. Se o pet apresentar sinais de desconforto ou comportamento incomum, o profissional poderá orientar o tutor sobre a melhor forma de cuidar do animal.

