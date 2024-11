A coenzima Q10 (CoQ10), também conhecida como ubiquinona, é uma substância vital para a saúde humana - influencia na produção de energia e na proteção das células. Os benefícios se estendem à saúde cardiovascular, neurológica e metabólica, atuando na prevenção e na recuperação de várias doenças.

Embora o organismo produza a CoQ10, seu nível pode diminuir com a idade ou ser afetado por problemas como estresse oxidativo e má qualidade do sono, tornando a suplementação fundamental para muitas pessoas.



É recomendável procurar um nutricionista ou médico para ajustar a dose de acordo com as necessidades específicas do paciente, como reforça o co-CEO da Omix, empresa brasileira do ramo de fitoterápicos no Brasil, Phillip Ji,

A principal função da CoQ10 é auxiliar na produção de energia, cuja falta pode afetar órgãos como coração, cérebro, fígado e rins. A CoQ10 ajuda a transportar elétrons nas mitocôndrias, que são pequenas usinas de energia dentro das células.







Função celular





A CoQ10 também é essencial para a proteção celular, devido às suas propriedades antioxidantes. Ela neutraliza radicais livres que podem causar danos oxidativos às células, associados ao envelhecimento e a diversas doenças. Além disso, ajuda a reciclar outros antioxidantes importantes, como as vitaminas E e C, otimizando a proteção contra o estresse oxidativo.





Saúde cardiovascular





Além de melhorar a função cardíaca e a circulação sanguínea, a CoQ10 pode ser benéfica no processo pós-cirúrgico. Estudos demonstram que sua suplementação pode aumentar a capacidade antioxidante e reduzir marcadores inflamatórios em pacientes em recuperação de cirurgias, melhorando a resposta ao trauma cirúrgico e acelerando seu restabelecimento. A CoQ10 contribui também para a redução da formação de compostos associados à aterosclerose, o que pode diminuir o risco de doenças cardiovasculares.







Saúde neurológica e metabólica





Estudos indicam que a suplementação com CoQ10 pode ser benéfica para doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer, devido ao seu papel na proteção das células neuronais e na melhoria da função mitocondrial. Em relação ao metabolismo, ela pode ser útil para quem pratica atividades físicas intensas, ajudando na recuperação muscular e aumentando a capacidade energética. A substância também contribui para uma melhor performance física.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia