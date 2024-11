Na terceira edição do evento, acontecerá também o 1º Encontro Nacional do Sinnestesia, uma comunidade de autistas adultos de todo o país

Um evento de relevância para a comunidade autista, com discussões sobre questões essenciais do cotidiano das pessoas com autismo e das famílias que as cercam. Organizado pela equipe do projeto Montando Um Time, com apoio da Integrar TEA, a programação do primeiro dia do 3º simpósio Autismo na atualidade: do diagnóstico diferencial ao tratamento das comorbidades foi oficialmente divulgada. O evento ocorrerá em Belo Horizonte e contará com a presença de profissionais e estudiosos do Transtorno do Espectro Autista (TEA), que já confirmaram a participação.





Em 15 de novembro, data de abertura do simpósio, a médica cirurgiã cardiovascular e idealizadora do projeto Montando Um Time, Florence Assis, juntamente com seu marido, o procurador do Estado do Rio Grande do Sul e co-idealizador do evento, Gustavo Lavorato, e a arteterapeuta Rosely Rossito, darão as boas-vindas aos participantes.





A trajetória de Florence Assis é uma inspiração para mães, pais e toda a comunidade autista em razão de seu trabalho incansável na defesa dos direitos dos autistas e na superação dos desafios associados ao TEA. Diagnosticada com autismo aos 43 anos, Florence atuava intensamente na causa antes mesmo de sua descoberta pessoal. Seu propósito com o simpósio é claro: unir ciência, acolhimento e vivências pessoais para ampliar a compreensão sobre os transtornos do neurodesenvolvimento.





Relatos emocionantes e perspectivas parentais





No primeiro dia do simpósio, que vai até 17 de novembro, serão abordados temas como Autismo na adolescência, apresentado por Ana Paula Gandra. Haverá ainda o relato do secretário-chefe da Casa Civil de Minas Gerais, Marcelo Aro, que compartilhará sua experiência como pai atípico.





As comorbidades associadas ao autismo, os desafios e os avanços na área da saúde também serão discutidos por especialistas como Marcelo Masruha e Thelma Ribeiro Noce.





A roda de conversa O pai que fica, composta por pais atípicos como Marcela Barci e Fabiana Buchemi, e seus esposos presentes, promete oferecer uma perspectiva íntima sobre os desafios e conquistas de autistas.

Além disso, haverá workshops práticos e apresentações de trabalhos científicos que contribuirão para a pesquisa e o debate em torno do TEA.





Uso de telas no desenvolvimento de crianças com TEA





Um dos temas a ser discutido no simpósio é o uso de dispositivos eletrônicos por crianças com autismo. Ferramentas como aplicativos de comunicação aumentativa e alternativa, por exemplo, desempenham um papel crucial na expressão e interação de crianças com dificuldades de comunicação verbal, oferecendo uma plataforma visual de apoio por meio de imagens, palavras e até linguagem de sinais.





Esses dispositivos também permitem o acesso a conteúdos educativos personalizados, ajustados ao ritmo de aprendizado de cada criança, promovendo o desenvolvimento de habilidades acadêmicas e sociais. Além disso, o uso de telas pode ajudar no gerenciamento de crises emocionais, proporcionando recursos que trazem conforto e segurança em momentos de estresse.





Crises, adolescência e políticas públicas voltadas ao autismo





Thiago Lopes, doutor em psicologia, abordará o manejo de crises no autismo, enquanto figuras políticas, como os deputados estaduais Cristiano Silveira e Professor Wendel, trarão à tona discussões sobre políticas públicas voltadas ao autismo. Eles explorarão o que pode ser feito para mobilizar a sociedade e garantir conquistas para essa comunidade.









Confira a programação completa do primeiro dia (15/11)





- Boas-vindas com Rafael Eduardo Silva Magalhães (psicólogo e cerimonialista), Florence Assis (médica cirurgiã cardiovascular), Gustavo Lavorato (procurador do Estado do Rio Grande do Sul) e Rosely Rossito (arteterapeuta)



• Filomena Camilo do Val (médica pediatra - coordenadora médica do Instituto Materno Infantil da Santa Casa de Belo Horizonte) - abertura do 3º Simpósio Autismo na Atualidade.



• Renato Guimarães Loffi (fisioterapeuta- CEO do Grupo Treini) e Maria S. Oliveira Loffi (administradora de empresas - Grupo Treini): parceria do grupo Treini com entidades filantrópicas de Minas Gerais



• Ana Paula Gandra (médica psiquiatra da infância e adolescência): Autismo na adolescência: principais características e comorbidades



• Marcelo Aro (pai átipico e secretário-chefe da Casa Civil de MG): A vida de um pai atípico



• Francisco Paiva Jr. (autista, jornalista, editor chefe da revistas Autismo, cofundador e diretor de contéudo da Tismoo): As telas podem ajudar os autistas?



• Samara Freitas (especialista em neurociências, educação e desenvolvimento infantil; mãe do Iam e sócia fundadora da Criando Brinquedos



• Thelma Ribeiro Noce (médica neuropediatra): Casos clínicos



• Viviane Moura (psicóloga comportamental especializada em TEA): Função executiva



• Adrião de Boni (cirurgião dentista especialista em pacientes neurodivergentes e responsável técnico da Clínica Oral Sim Buritis) e Fabíola Leite Nogueira (médica anestesiologista): Controle da ansiedade no tratamento odontológico de pacientes neurodivergentes



• Eliane C. S. Soares (médica anestesiologista) e Germana Lane Pereira (médica anestesiologista): Estratégias para acolhimento ao paciente autista no centro cirúrgico



• Thiago Lopes (doutor em psicologia): O manejo de crises





Nesta terceira edição do evento, acontecerá também o 1º Encontro Nacional do Sinnestesia, uma comunidade de autistas adultos de todo o país.





As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até 15 de novembro. A programação completa e os valores dos lotes de inscrição também estão disponíveis no site, com preços que variam conforme a data de inscrição. O evento conta com valores especiais para grupos e política de meia-entrada. Grupos devem entrar em contato com a coordenação do evento.





Todos os participantes devem contribuir com a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a uma instituição beneficente.







3º Simpósio Autismo na Atualidade: do Diagnóstico Diferencial ao Tratamento das Comorbidades

15, 16 e 17 de novembro de 2024

De 8h às 19h

No The One Business – Av. Raja Gabaglia, 1143, Luxemburgo, Belo Horizonte – MG

Inscrições: autismonaatualidade.com.br