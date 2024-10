Quinze dias após se submeter a uma cirurgia para a remoção de um tumor raro e maligno na coxa esquerda, Vera Viel postou um vídeo em suas redes neste sábado (26/10) para falar como vem se sentindo. De muletas, ela mostra as cicatrizes nas pernas e fala sobre o simbolismo dessas marcas.





"As cicatrizes da minha operação são mais do que marcas físicas. Elas são o testemunho de recuperação, resistência e do milagre de Deus na minha vida. Muitas pessoas sentem vergonha ou constrangimento de exibir suas cicatrizes, mas essas marcas são parte da nossa história e identidade", disse a mulher do apresentador Rodrigo Faro.





Aos seus mais de cinco milhões de seguidores, Vera disse que exibir as cicatrizes pode ser um ato de coragem. "É uma forma de aceitar o que aconteceu e de celebrar a jornada da cura".





"Em vez de encarar a cicatriz como defeito, podemos vê-la como símbolo de força e resiliência. Uma lembrança de que a vida é feita de altos e baixos. Não tenha vergonha de mostrar sua cicatriz, ao mostrá-la, você está se permitindo ser autêntica e verdadeira", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia