Um prática extremamente perigosa para emagrecer vem sendo adquirida via DeepWeb, uma espécie de mercado clandestino online: mulheres estão ingerindo pílulas contendo ovos de tênia na tentativa de perder peso. As tênias são parasitas que normalmente entram no organismo humano por meio da ingestão de carne mal cozida. No intestino, elas consomem parte dos nutrientes, o que pode levar à perda de peso, mas também a problemas como diarreia e vômitos.

Método pode comprometer o cérebro

O oncologista de Bernard Hsu, especialista em oncologia nos Estados Unidos, fez um alerta em seu canal no Youtube Chubbyemu visando alertar a população para os riscos da prática. De acordo com o vídeo, um mulher de 21 anos, identificada como "TE", comprou pílulas de ovos de tênia online e começou a perder peso, mas também passou a sofrer com cólicas abdominais intensas e outros sintomas estranhos.

Após semanas ignorando os sintomas, ela desenvolveu dores de cabeça severas e sintomas neurológicos, que a levaram a buscar ajuda médica. “Tinha períodos em que ela acordava de repente no meio do dia e não conseguia se lembrar de nada das últimas horas”, disse Bernard.

Ao final foi descoberto que a paciente havia consumido duas espécies do parasita: Taenia saginata, ou tênia bovina e Taenia solium, que vem da carne de porco. A jovem encontrou a Taenia Solium, em formato de aglomerado de ovos, sob o queixo. O parasita também foi responsável pelos sintomas cerebrais: em casos mais graves essa infecção pode levar á cisticercose.

No entanto, segundo Bernard, alguns pacientes sofreram cisticercose cerebral e tiveram mudanças de personalidade e disfunção cognitiva por anos antes de detectar o problema. Felizmente, esse não foi o caso de "TE", que se livrou da tênia do corpo após três semanas internada.

O que é a cisticercose?

A doença, que é rara no Brasil, é desenvolvida a partir de cistos que surgem quando as larvas da T. solium contaminam porcos e outros animais. Os humanos podem contrair a infecção ao consumir carne contaminada que não foi devidamente cozida, segundo o Hospital Albert Einstein.

Os sintomas incluem dores de cabeça e convulsões até problemas de visão e amnésia, dependendo da localização dos cistos no corpo. Para diagnosticar a doença, é necessária a realização de exames de raios-X e ressonância magnética, que ajudam também no tratamento.

O tratamento incluiu medicamentos antiparasitários e esteroides para controlar a inflamação no cérebro.

Qual é a melhor forma para emagrecer?

Pesquisadores especializados em obesidade da Pennington Biomedical Research Center e a Harvard T.H. Chan School of Public Health identificaram seis comportamentos que podem impulsionar a perda de peso e ajudar na manutenção a longo prazo. São eles:

alimentação com mais proteína fibras evitar alimentos ultraprocessados dieta variada com frutas vegetais e grãos integrais prática de exercícios físicos uma boa qualidade do sono

O estudo mostrou que, independentemente da dieta seguida, os participantes que adotaram certas mudanças comportamentais obtiveram melhores resultados na perda de peso.

Comidas calóricas

No entanto, a introdução de uma alimentação balanceada deve ser gradual e incluir, em quantidades menores, as "junk foods" ou a vontade comer besteira. Essa estratégia ajuda as pessoas a aceitar a mudança e manter o novo hábito alimentar. Além disso, se permitir comer alimentos não saudáveis em dias específicos, enquanto se prioriza uma dieta equilibrada na maioria deles, pode ser uma boa estratégia nutricional. É o que explica a nutricionista Bianca Gonçalves. "Planejar refeições com antecedência pode reduzir a tentação de recorrer a alimentos menos saudáveis", ressalta.

Segundo a especialista, incluir na alimentação proteínas magras como peixe, frango sem pele, legumes e tofu pode ajudar a evitar a tentação de comer besteiras por questões emocionais, já que proporcionam sensação de saciedade por mais tempo. Mirtilos, framboesas e chocolate amargo também podem colaborar com a produção de endorfina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia