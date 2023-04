Médico mostra raio-x de paciente com tênias pelo corpo e preocupa internet

HPMA: Tosse há 2 meses.



*Solicito radiografia de tórax*



A radiografia: pic.twitter.com/x42A0Q3eXf %u2014 Vitor Borin P. de Souza (@vitorborin_) April 16, 2023

O médico Vitor Borin resolveu usar suas redes sociais para contar a história de um de seus atendimentos e acabou causando preocupação na internet. Isso porque um exame de raio-x de uma pessoa com cisticercose, doença causada pela ingestão de ovos do verme tênia, apresentava diversas marcas brancas, que eram, na verdade, larvas do parasita.





Segundo o médico, o paciente se queixava de tosse há dois meses e, por isso, solicitou uma radiografia do tórax, que mostrou a presença da tênia na região dos braços e do peitoral. A condição se chama cisticercose disseminada ou muscular e se caracteriza pela infestação das larvas em numerosos órgãos ou tecidos, sendo os mais comuns a pele, o tecido celular subcutâneo, os músculos, o cérebro e os olhos.

O médico explicou que o tratamento depende se há a presença de lesões intracranianas, medulares ou oculares. “A princípio, pacientes com cisticercose fora do sistema nervoso central e assintomáticos não precisam de tratamento”, afirmou. No caso do dono do raio-x, “as lesões estão calcificadas então não são cisticercos viáveis. Se não causar nenhum desconforto, é vida que segue”, pontuou o profissional.

O quadro de cisticercose disseminada não é, necessariamente, grave, dependendo do quadro das lesões (foto: Reprodução / Twitter / Vitor Borin)

Vitor ainda explicou aos seguidores como ocorre a transmissão da cisticercose, que é a partir da ingestão dos ovos da tênia, presentes nas fezes de pessoas portadoras do verme.

Ao contrário da teníase, também conhecida como solitária, a doença não é transmitida por meio da ingestão de carne mal cozida, mas sim de vegetais contaminados com esses ovos. “Não quer pegar? Lave bem seus alimentos antes de consumir”, ressaltou o médico.

Ele ainda deixou claro que não é indicado tomar remédios anualmente para o combate dos vermes em casos em que não há a presença desses parasitas.