Após 10 anos de dores de cabeça, homem retira ovo de tênia do cérebro

A notícia surpreendeu os profissionais da área, principalmente pelo tamanho do ovo em que o animal estava inserido: cerca de 4 centímetros, igual a um ovo de galinha.

O verme estava inserido em um ovo de aproximadamente 4 cm. (foto: Reprodução/Ascension Seton)

De acordo com médicos do Ascension Seton Medical Centre, a transmissão deste tipo de verme acontece quando as pessoas consomem alimentos mal cozidos, especialmente carne suína, ou entram em contato com água contaminada.