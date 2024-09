Seja para transportar materiais escolares, equipamentos eletrônicos ou até mesmo ser aquela companheira para todas as viagens, a verdade é que as mochilas e bolsas são indispensáveis no cotidiano de qualquer pessoa. No entanto, além de se beneficiar das facilidades que esses acessórios proporcionam para o dia a dia, é fundamental desenvolver o hábito de cuidado deles. Afinal, muito mais do que uma questão de estética, zelar por esses produtos é uma garantia de maior tempo de vida útil.





“Para que as bolsas ou mochilas cumpram os seus papeis funcionais em nossa rotina, é crucial realizar um investimento em uma boa peça a fim de assegurar toda a resistência, conforto, segurança e estilo que elas podem nos proporcionar. Por isso, se dedicar a pequenos cuidados diários é imprescindível”, afirma Tatiana Mizutani, coordenadora de Produtos da Sestini, rede de malas, bolsas, mochilas e acessórios.

A especialista listou cinco sugestões para a preservação dos utensílios. Confira abaixo:





1. Armazenamento adequado

Guardar os acessórios de forma correta é o passo inicial para prevenir o desgaste prematuro dos materiais. “Priorize locais secos e longe da luz solar direta, além de dar preferência para o uso de sacos de tecido ou de algodão para certificar uma proteção contra o pó e a umidade”, diz Tatiana.





2. Evite a sobrecarga

O peso excessivo em mochilas e bolsas pode deformar a estética original da peça, além de danificar as alças, costuras e causar danos à saúde. “A sobrecarga reduz a vida útil dos itens, forçando partes que não foram projetadas para suportar tanta carga. Além disso, estudos mostram que crianças não devem carregar mais que 10% de seu peso, evitando problemas futuros”, explica a coordenadora.





3. Limpe com frequência

Limpar as peças de maneira periódica com produtos adequados para cada tipo de material é a base da durabilidade. Para o couro e tecidos, é ideal a utilização de panos úmidos com água morna e sabão neutro. Por fim, evitar detergentes e outros produtos químicos agressivos é fundamental para não danificar as superfícies”, orienta a especialista.





4. Atenção com produtos químicos

Evite o contato dos produtos com perfumes, cosméticos, cremes e demais produtos químicos. “Essa aproximação pode manchar ou danificar a superfície dos itens. Quando aplicar um perfume, faça isso antes de utilizar o item”.



