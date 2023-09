Cena do filme Sexy por acidente

A aceitação do corpo ainda é uma questão delicada para muitas pessoas e parte disso se deve aos padrões estéticos impostos pela sociedade. Mesmo com todos os esforços para desconstruir a ideia de corpo ideal, a “ditadura da beleza” pode levar a uma busca perigosa, levando a alterações exageradas na aparência, transtornos alimentares, ansiedade e até depressão.

“A questão é sobre como você se vê, como se sente em relação a si mesmo, muito mais do que sobre aparências reais. Também é sobre qualidade de vida. Cada corpo é único e cada mudança que fazemos nele, também. Atitudes simples já fazem uma grande diferença na hora de levantar a autoestima: pequenas rotinas de cuidado com o corpo, exercícios físicos e terapia , por exemplo, podem ser transformadores”, comenta a fisioterapeuta.

Pensando nisso, Renata indica três filmes que questionam a ditadura da beleza e inspiram a autoaceitação e o amor próprio. Confira:

Em “Dumplin”, a protagonista, interpretada por Danielle MacDonald, está determinada a desafiar os padrões impostos pela sociedade e surpreende sua mãe, uma ex-miss (personagem de Jennifer Aniston), ao se inscrever no concurso de beleza organizado por ela.“O filme é adepto do movimento body positive, que incentiva as mulheres a amarem a si mesmas e a seus corpos, e questiona os padrões estéticos, mostrando que não existem regras para a beleza”, comenta a fisioterapeuta.