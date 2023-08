683

Quem nunca se rendeu àquela receita caseira para melhorar a saúde da pele, cabelo e até combater a temida celulite? bridgesward/Pixabay





É comum escutar no dia a dia sobre dicas populares de autocuidado que passam, na maioria das vezes, de geração para geração. Quem nunca se rendeu àquela receita caseira para melhorar a saúde da pele, cabelo e até combater a temida celulite? Será que realmente é funcional?





1 - Lavar o rosto várias vezes ao dia controla a oleosidade?

Mito. Quem sofre com pele oleosa acredita que lavar o rosto diversas vezes ao dia pode ajudar a manter a aparência mais seca. No entanto, o resultado é justamente o contrário: "Quando lavamos excessivamente o rosto para tirar o óleo da pele, ela acaba compensando e produzindo mais óleo ainda, provocando o efeito rebote", explica a doutora.

2 - Depilar a perna com lâmina afeta o crescimento e textura dos pelos?

Mito. Os pelos não nascem mais grossos quando são depilados com lâmina: “A sensação de uma espessura maior do fio ocorre porque a lâmina o corta ao meio, mas logo ele volta ao normal”, afirma Michele. “Porém, quando os pelos são depilados por técnicas que puxam desde a raiz, como a cera, eles chegam mais finos na superfície”.

3 - Esfoliação com café funciona?

Mito. "Não recomendo a esfoliação caseira com borra de café, pois essa prática pode ocasionar inúmeros resultados negativos para a saúde da pele", diz a doutora. O café utilizado em casa é produzido apenas para fins alimentícios, ou seja, os grãos são moídos de uma forma específica com extremidades cortantes que podem lesionar a pele. "Uma alternativa caseira é esfoliação com argila, pois além dos benefícios, não agride a pele", complementa.

4 - Ficar muito tempo sentada afeta o formato dos glúteos?

Verdade. Todo o peso da parte superior do corpo fica centralizado parte inferior, além do atrito causado conforme a pessoa se movimenta na cadeira: “Além de afetar o formato do glúteo, a posição pode causar uma dor na região gerada pelo tempo constante no assento e na mesma posição. É necessário manter a prática de exercícios musculares para estimular a área”, explica a especialista.

5- Usar roupa apertada causa celulite?

Mito.



A roupa apertada não causa, e sim agrava o quadro. Isso porque dois dos fatores que ocasionam a celulite são a retenção de líquido e a má circulação: “Quando nós vestimos uma roupa mais apertada, ela acaba atingindo a circulação sanguínea e linfática. Então ela pode piorar, mas não causar”, garante.

6 - Água com gás causa celulite?

Mito. “Esse é um dos mais comuns, porém, é preciso deixar claro que a principal causa do aparecimento de celulite é o alto consumo de alimentos e bebidas feitas com açúcar, o que não é o caso da água com gás”, esclarece Michele.

7 - Prática excessiva de musculação ocasiona estrias?

Verdade. "As estrias associadas à musculação ocorrem quando a pele não consegue acompanhar o crescimento da massa muscular, causando danos às fibras de colágeno e elastina responsáveis por sustentar a pele na área esticada. A quebra dessas fibras ocasiona um sangramento, formando estrias vermelhas que após a cicatrização, ficam brancas. Para evitar essas cicatrizes, é necessário fazer exercícios sempre com acompanhamento profissional, além de hidratar bastante a pele”, alerta a biomédica.





