A Expo-Dental Brasil, consolidada como o maior evento de odontologia de Minas Gerais, reúne anualmente profissionais de todo o país em um encontro de networking, negócios e aprendizado. Com uma programação diversificada, o evento atrai dentistas, gestores de clínicas, diretores de hospitais e representantes de instituições odontológicas que desejam conhecer as novidades do setor e trocar experiências sobre as melhores práticas na área.





Neste ano, a Expo-Dental vai acontecer entre esta terça-feira e a próxima quinta (24 a 26/9) e vai contar com uma série de palestras e workshops voltados para a qualificação dos participantes. Um dos palestrantes do evento será o Paco Fazito, especialista em finanças para dentistas, com a palestra Planejamento financeiro para dentistas. Paco trará insights sobre planejamento financeiro voltado especificamente para dentistas, abordando estratégias para gestão financeira pessoal e de consultório.





Em um cenário em que muitos profissionais enfrentam dificuldades para equilibrar as finanças de suas clínicas com as despesas pessoais, a palestra vai fornecer ferramentas práticas para melhorar a saúde financeira dos participantes. O objetivo do evento é reciclar os profissionais da área odontológica e fornecer ainda mais informações atualizadas sobre a área para os participantes.





A Feira Expo-Dental Brasil será no ExpoMinas, na Avenida Amazonas, 6.200, na Gameleira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia