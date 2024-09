RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Scheila Carvalho, de 50 anos, surpreendeu seus seguidores ao contar que decidiu remover os preenchimentos que aplicou no rosto nos últimos anos. A ex-dançarina do grupo É o Tchan explicou que já não se sentia bem com o seu visual e aí tomou a decisão de manter uma aparência mais natural. "O meu olhar e o sorriso estavam artificiais. Menos é mais", disse a também influenciadora.





Ela até publicou um vídeo mostrando o procedimento de retirada de ácido hialurônico, um ativo produzido naturalmente pelo corpo que possui propriedades hidratantes e estimulantes de colágeno.





O ácido hialurônico é encontrado no organismo, mas com o passar do tempo a sua produção diminui, precisando ser reposto através de aplicações tópicas ou injetáveis. "Olha só como meu olhar abriu! Recuperar a naturalidade do meu olhar e do meu sorriso foi a melhor sensação", disse Scheila após a segunda sessão realizada em um consultório médico.

Scheila, que foi eleita a morena do É o Tchan em 1997 no Domingão do Faustão, na Globo, afirmou que não pretende mais fazer nenhum tipo de preenchimento. "Agora é só estimular o colágeno. Nada de preencher. Esquece esse negócio de preencher. Não quero nem saber desse nome mais", disse ela nos stories do Instagram. "Tive o desejo de voltar à minha beleza natural", explicou mais uma vez sobre a decisão de reverter a intervenção estética.