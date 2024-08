A demanda por serviços personalizados para animais está em alta no mundo todo, levando ao surgimento de hotéis, spas, clínicas veterinárias e pet shops que oferecem atendimentos individualizados. As novidades vão desde dietas especiais até programas de exercícios personalizados, tudo para garantir um cuidado que vai além do básico, para animais domésticos dos mais variados tipos e idades.





Uma pesquisa recente da MoneySuperMarket revelou que mais de dois terços (71%) dos donos de pets no Reino Unido gastam mais com seus animais do que consigo mesmos. Os dados mostram uma média anual de quase 500 euros (aproximadamente R$ 3.573) em itens de luxo para os animais. Esse gasto é ainda maior entre os jovens de 18 a 24 anos, que desembolsam mais que o dobro do que aqueles com mais de 55 anos. Além disso, a dedicação ao bem-estar dos pets é alta, com 35% dispostos a pagar por terapia para seus companheiros animais.





Empresário do setor, com negócios centrados no bem-estar animal, co-fundador da Lobbo Hotels e da plataforma de gestão de equipe e treinamentos Trabalhe pra Cachorro, André Faim aponta que esse dado revela a tendência de individualização dos serviços, assim como acontece com aqueles destinados aos humanos. “Os tutores estão cada vez mais exigentes e informados. Eles querem garantir que seus pets recebam o melhor cuidado possível, personalizado e adequado às suas necessidades. Isso inclui dietas, programas de exercícios e cuidados individuais, que são essenciais para a saúde e felicidade dos animais.”





A importância dos cuidados individualizados





Os cuidados pensados para cada bichinho já são uma realidade. Os animais possuem necessidades únicas, que variam conforme a raça, idade, estado de saúde e até mesmo o temperamento. Dietas especiais, por exemplo, são desenvolvidas para atender a requisitos nutricionais específicos, contribuindo para uma vida mais saudável e equilibrada.





Além da alimentação, programas de exercícios personalizados são essenciais para manter os pets ativos e saudáveis. Esses programas são elaborados com base no perfil de cada animal, garantindo que ele receba a quantidade ideal de atividade física, evitando problemas como obesidade e estresse. “Estes são fatores chave para a longevidade do animal, por isso quanto antes for possível investir em cuidados especializados, melhor. Eles dão condições de uma vida cheia de energia e saúde e preparam para uma maturidade mais confortável”, aponta o especialista.





A evolução dos serviços para pets





Os serviços de spa e hotéis para pets também estão se adaptando a essa demanda por personalização. Sessões de relaxamento, terapias alternativas e até mesmo massagens são oferecidas para atender às necessidades dos animais. Essas práticas ajudam a fortalecer o emocional dos pets, já comprovadamente suscetíveis a ansiedade e stress, como seus tutores humanos.





Pet shops especializados também estão se destacando ao oferecer produtos e serviços que atendem a essas novas exigências. Desde brinquedos interativos até tratamentos estéticos personalizados, esses estabelecimentos buscam proporcionar uma experiência completa.





André Faim ressalta que esse é um setor do mercado para cuidados animais que deve continuar crescendo. “Os serviços personalizados são uma tendência que veio para ficar. Eles fortalecem o vínculo e ajudam a criar uma relação de confiança e cuidado. Os profissionais e empresas dessa área estão cada vez mais preparados para oferecer esse tipo de serviço, garantindo a satisfação e o bem-estar dos nossos bichinhos”, pondera.





Enquanto os animais se beneficiam de cuidados especiais, o crescimento dos serviços premium ajuda a movimentar a área, desenvolvendo novos tratamentos e investindo em produtos inovadores que podem acabar beneficiando todos os pets. O setor se adapta para atender à demanda cada vez maior pelo bem estar animal.