Com dispositivos smarts. os cuidadores além de monitorar, poderão se divertir muito com isso, e terão a facilidade de ajustar as condições do ambiente doméstico de qualquer lugar, a qualquer momento

No Brasil, potencialmente, há mais de 150 milhões de pais de pets. E muitos sabem das responsabilidades, cuidados e preocupações que cada um tem com seus bichinhos. Indo além, facilitar o dia a dia de cuidados e proporcionar qualidade de vida dos animais é apoio bem-vindo. Voltar a trabalhar presencial, por exemplo, mudou a rotina, principalmente deles que estavam acostumados à atenção em tempo integral. Nesse cenário, como reduzir o estresse e garantir qualidade de vida dos pets por meio da tecnologia?



A TP-Link, empresa global em soluções de conectividade, desenvolveu a linha de dispositivos Tapo e, compreendendo a importância da segurança, conforto e saúde dos pets, oferece dicas valiosas e soluções inteligentes que facilitam a vida dos cuidadores e promovem um ambiente doméstico mais saudável e harmonioso para todos.

Com dispositivos smarts os cuidadores além de monitorar, poderão se divertir com isso, e terão a facilidade de ajustar as condições do ambiente doméstico de qualquer lugar, a qualquer momento. Isso inclui controlar dispositivos que contribuem para o bem-estar dos animais, como iluminação, aquecedores, umidificadores, tudo isso por meio do smartphone. A facilidade de instalação e uso desses dispositivos, via aplicativo Tapo, democratiza a tecnologia, tornando-a acessível a todos os pais de pets, independentemente de sua familiaridade com equipamentos tecnológicos.

Leia: Pets são considerados cada vez mais membros da família

Confira as dicas



Dica 1: Monitorar, comunicar e se divertir

A evolução das câmeras de segurança permite aos cuidadores manter um olho vigilante sobre seus pets, garantindo que estejam seguros e confortáveis enquanto estão fora de casa. Com funcionalidades como visão noturna, detecção de movimento e comunicação bidirecional, os cuidadores podem não apenas observar, mas também interagir com seus animais de estimação, oferecendo tranquilidade e reduzindo a ansiedade de separação em pets. E quem não quer dar aquela espiadinha durante o dia para capturar algum momento de fofura e diversão?

E caso os filhotes precisem ficar em áreas concentradas, mesmo que você estiver em casa, por meo da IA as câmeras também são capazes de disparar alertas ou alarmes. Ótimo para a segurança em áreas com piscina, por exemplo. E claro, as imagens gravadas vão gerar muita diversão e curiosidades da rotina dos bichinhos ao longo do dia.

Dica 2: iluminar para confortar

A reunião no trabalho levou mais tempo? O trânsito te fará chegar em casa mais tarde? A viagem levou um pouco mais de horinhas? A lâmpada inteligente pode ser uma ferramenta valiosa para promover o conforto do seu pet. Por exemplo, para os bichinhos que ficam ansiosos ou desconfortáveis no escuro, a iluminação pode ser ajustada automaticamente para acender e apagar em horários específicos, ou a distância, proporcionando a eles conforto e segurança.



Para pets que necessitam de mais exposição à luz durante o dia, especialmente aqueles que passam muito tempo em ambientes internos, as lâmpadas inteligentes também podem ser programadas para replicar a luz natural, ajudando a manter seu ritmo circadiano saudável. Esse controle preciso sobre a iluminação não só pode melhorar o humor do seu pet, mas também auxiliar na prevenção de problemas de comportamento associados ao estresse e à ansiedade.

Leia: Segurança na viagem com pets



Dica 3: ligar e economizar sem incomodar

As tomadas inteligentes também podem ser uma ferramenta valiosa para melhorar o bem-estar do seu pet, proporcionando um ambiente confortável e seguro, mesmo quando você não está em casa. Para os gateiros, que sabem da necessidade dos bichanos em tomar água fresca, mas estão atentos ao gasto de energia, vão entender como um dispenser de água, ligado em momentos programados vão garantir a hidratação dos gatinhos em dias quentes. A ideia é ainda mais válida para aquele miado na madrugada, que poderá ser resolvido com apenas um toque no celular, sem sair da cama.



Para os bichinhos que se sentem solitários em períodos mais longos, ligar a TV ou um rádio a distância também poderá auxiliar para o conforto do bichinho Indo além, ao conectar dispositivos como aquecedores, ar-condicionado, você ganha a capacidade de controlá-los remotamente. Isso significa que, independentemente do clima ou da temperatura externa, você pode ajustar as condições do ambiente interno para garantir o conforto do seu animal de estimação. Além disso, em dias particularmente quentes ou frios, a habilidade de ligar ou desligar estes dispositivos à distância pode prevenir situações de desconforto ou risco para a saúde do seu pet, assegurando que ele sempre tenha um refúgio seguro e agradável em casa.



Dica 4: Ambiente ideal, todos saudáveis

Temperaturas extremas, tanto baixas quanto muito altas, podem representar riscos significativos para a saúde e bem-estar dos pets convencionais e também os exóticos, como tartarugas, lagartos, serpentes, aves, coelhos, hamsters, porquinho-da-índia, furões, peixes, entre muitos outros. Os bichinhos podem sofrer com as mudanças devido à sua sensibilidade e necessidades específicas de habitat. Répteis, por exemplo, dependem de fontes externas de calor para regular sua temperatura corporal, tornando-os especialmente vulneráveis a condições frias.

Em geral, condições de frio intenso, os animais de estimação, podem sofrer de hipotermia, especialmente aqueles com pelos curtos, idosos ou com condições de saúde pré-existentes, pois têm menos capacidade de manter o calor corporal. Por outro lado, o calor excessivo pode levar aumento da temperatura corporal e desidratação, dando sinais de estresse térmico, como afegânica excessiva. Portanto, é crucial monitorar as condições do ambiente e adaptar os cuidados com os animais de estimação para garantir a segurança e conforto em ambientes de temperaturas extremas.

Segundo Ayrton Neves, diretor de canais da TP-Link, o avanço tecnológico é uma mudança fundamental na forma como se interage com os espaços e com os animais de estimação. "A promessa é de uma vida mais conectada, segura e alegre para os pets e seus cuidadores, provando que a tecnologia, quando bem aplicada, pode ser uma ponte para o afeto e o cuidado. A facilidade da instalação, gerenciamento e o custo-benefício muda a realidade da rotina e gera experiências incríveis aos consumidores", assegura.