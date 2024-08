O neurocientista Sidarta Ribeiro propõe a contemplação do corpo das memórias, o leito do sono e o espaço de experimentação mental e espiritual chamado sonho

No próximo dia 11 de agosto, domingo, o Instituto Inhotim promove uma programação especial dedicada à investigação do universo dos sonhos na quarta edição do “O que é?”, com a participação do neurocientista Sidarta Ribeiro e dos artistas UÝRA e Nadam Guerra. O projeto parte sempre de uma pergunta poética como mote para o público experimentar e experienciar o Inhotim de forma integral e transdisciplinar, com o objetivo de discutir urgências contemporâneas – as edições anteriores abordaram os temas “O que é transmutar?”, “O que é um rio?” e “O que é uma pedra?”.







“O que é um sonho?” traz como proposta refletir sobre o universo onírico (relacionado ao mundo dos sonhos) a partir dessa pergunta simples, onde os artistas e pensadores convidados apresentam uma perspectiva inovadora sobre a imaginação e a experiência onírica. A programação é aberta para todo o público visitante do Inhotim e as inscrições podem ser realizadas nos locais de cada atividade.





Às 10h30, no Tamboril, Nadam Guerra convida o público para “O sonho é coletivo” e propõe uma prática corporal e meditação oracular, na qual as pessoas participantes vão lembrar de seus sonhos, compartilhá-los e responder perguntas junto a outras pessoas. Com essa prática, o público vai exercitar a “flexão simbólica”, habilidade importante na arte, no oráculo e na interpretação dos sonhos.





O neurocientista e autor de livros como "O oráculo da noite", "Sonho manifesto" e "As flores do bem", Sidarta Ribeiro propõe um encontro, às 14h, na Galeria True Rouge, para contemplar o corpo das memórias, o leito do sono e o espaço de experimentação mental e espiritual chamado sonho. Será uma conversa sobre aspectos dos sonhos ligados ao devaneio, criatividade, psicodelia, transe, simulação de futuros possíveis e o oráculo probabilístico.





Finalizando a programação, a artista UÝRA apresenta, a partir das 16h, no jardim da Galeria Mata, a performance “Pupa”, que tem como imagem a transmutação dela em uma metamorfose assistida. A paisagem sonora da ação aborda os sonhos a partir de uma perspectiva indígena e diaspórica, mostrando-os como uma experiência intergeracional. Na performance, UÝRA compartilha as rotas de realidades e imaginação de sua família em cada geração para afirmar que “somos os sonhos de nossas ancestrais”.

Serviço

O que é um sonho?

Onde: Instituto Inhotim, localizado no município de Brumadinho (a 60 km de Belo Horizonte)

Quando: 11 de agosto

Mais informações: https://www.inhotim.org.br/visite/ingressos/