O Dia Mundial do Orgasmo, em 31 de julho, é uma data dedicada a promover a conscientização sobre a importância da saúde sexual, incentivar discussões e divulgar descobertas científicas sobre o tema.





A saúde sexual é fundamental para o bem-estar geral, influenciando tanto a saúde física, quanto a mental. É preciso ter alguns cuidados para manter uma boa qualidade na vida sexual, e um deles é a atividade física, como explica o personal trainer e educador físico Tauan Gomes.





“A atividade física é essencial para a saúde sexual, para uma melhor performance, energia. Quanto melhor o condicionamento físico melhor a performance na hora H”.





Atividade física e performance sexual masculina





Segundo Tauan Gomes, a prática regular de atividade física ajuda a melhorar diversos aspectos que sustentam um bom desempenho sexual do homem. “Os exercícios, principalmente aeróbicos, ajudam a melhorar a circulação sanguínea, um fator essencial para ter e manter uma ereção por mais tempo, mas esse não é único benefício. O aumento da massa muscular, especialmente da região pélvica, ajuda a reduzir a ejaculação precoce e dar mais suporte ao corpo”.





Tauan fala ainda sobre a liberação de endorfina durante a atividade física, o que melhora o humor e reduz o estresse. Ele conta que, ao longo do tempo na profissão, recebeu inúmeros relatos de alunos dizendo que uma das causas principais para a busca pela atividade física era a saúde sexual e a melhora do relacionamento conjugal.





Atividade física e performance sexual feminina





Para as mulheres, a atividade física também podem melhorar a vida sexual, principalmente para aquelas com mais de 40 anos, na menopausa. O exercício auxilia na redução dos sintomas, afirma Tauan Gomes.





“Além dos benefícios gerais, o exercício ajuda a melhorar a lubrificação natural, o fortalecimento do assoalho pélvico, o que aumenta o prazer feminino. Em dez anos de profissão, constatei que quase 50% das minhas alunas vieram por indicação médica porque buscavam engravidar. A atividade física também ajuda a melhorar e regular as questões hormonais que facilitam a concepção, ainda ajudando no relaxamento e regulação da cognição, o que é fundamental para a vida sexual das mulheres”.





Curiosidade





Segundo um estudo feito pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, realizado com mais de 500 mulheres e viabilizado por questionários online, elas relataram que tiveram orgasmos ao praticar atividade física. Essa experiência se chama “coreorgasmos” - são orgasmos induzidos pela prática de atividade física, e com alguns exercícios específicos, são mais fáceis de acontecer, como abdominais, escaladas e levantamento de pesos.