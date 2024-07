É importante que as mães saibam que não estão sozinhas e que é possível encontrar equilíbrio e bem-estar

A pressão e o estresse da maternidade têm levado muitas mães a considerarem deixar a força de trabalho. Dois terços delas, especialmente da geração Z, enfrentam esses desafios diariamente, conforme apontado pelo relatório Annual State of Motherhood Report.





Em resposta a essa realidade, as médicas Kátia Pegos, Nárcia Naett e Zilá Abdala promovem o evento Diferentes Faces do Ser Mãe, neste sábado (20/7), no auditório da Associação Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte.





O Day Training, resultado de extensa pesquisa e experiência na área, visa oferecer soluções práticas e insights para os desafios mais complexos da maternidade. De conflitos entre gerações à redescoberta da individualidade, os temas foram cuidadosamente selecionados para promover o crescimento pessoal das participantes.





Kátia Pegos, especialista em psiquiatria, Nárcia Naett, médica especialista em ginecologia e obstetrícia, e Zilá Abdala, especialista em gastroenterologia, se uniram para criar um espaço acolhedor e transformador. “Queremos que as mães saibam que não estão sozinhas e que é possível encontrar equilíbrio e bem-estar”, afirma Kátia Pegos.

As vagas são limitadas.





Day Training “Diferentes Faces do Ser Mãe”

20 de julho de 2024

Das 8h às 18h

No auditório da Associação Médica de Minas Gerais

Avenida João Pinheiro, 161 - Centro, Belo Horizonte