Enquanto algumas mulheres se contentaram com uma blusinha do site da China como presente de Dia dos Namorados, as "sugar babies" mais uma vez mostraram que ser valorizada de verdade inclui ser mimada de maneira luxuosa pelos "sugar daddies". O MeuPatrocínio reuniu os top 5 de presentes que essas mulheres mais receberam no dia.





“No site, sempre recebemos relatos das 'sugar babies' contando um pouco das suas experiências. E dessa vez não foi diferente. Muitas compartilharam sobre os mimos que receberam no Dia dos Namorados. A gente sempre se surpreende positivamente, mesmo sabendo que isso é parte da rotina de ter um 'sugar daddy', que já estão acostumadas com esse tratamento, que é o que toda mulher merece ter. Os 'sugar daddies' sempre capricham para deixar elas felizes", afirma o especialista em relacionamentos da plataforma, Caio Bittencourt.





Quais os mimos que elas mais receberam?



Bolsas de marca



A lembrancinha que elas mais receberam, disparadamente, foram bolsas de grife de marcas renomadas como Louis Vuitton, Gucci, Versace e Prada.





Leia: Quais são os pets favoritos dos ricos?

Perfumes





Em seguida, os perfumes da Chanel e Dior foram os mais requisitados para presentear e realçar a beleza dessas mulheres.





Viagens





Na sequência, o que os "sugar daddies" mais deram nesse dia foram viagens luxuosas para destinos paradisíacos.



Estética





Tratamentos estéticos também fazem parte dessa lista. Esses homens ricos conhecem bem as parceiras a ponto de saber todas as suas vontades e desejos.





Carros





Por último, os carros da Mercedes, Tesla, BMW, Jaguar e Land Rover foram os que as "sugar babies" do site mais ganharam



Leia: "Gostar de ser bancada não me faz menos mulher", afirma "sugar baby"

“A verdade é que os 'sugar daddies' nunca esperam uma data especial para surpreender e mimar as 'sugar babies'. Em muitos depoimentos que recebemos, sempre lemos sobre o quanto elas são surpreendidas no meio da semana, em um dia qualquer, com um presente luxuoso. Esse é um benefício exclusivo para quem adota o estilo de vida sugar. Caso contrário, têm que se contentar com o básico do básico, e às vezes nem isso," diz o especialista.