SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fã de programas de humor, Tom Brady foi o recente convidado em um humorístico da Netflix que repercutiu nas redes sociais pelas piadas sobre a separação dele e de Gisele Bündchen. A experiência, no entanto, não vai ocorrer de novo, se depender dele.



O ex-jogador de futebol americano admitiu que os comentários feitos sobre a top model e o divórcio afetaram os filhos do ex-casal. "Eu gostava quando as piadas eram sobre mim, achava muito divertidas. Não gostei da maneira como elas afetaram meus filhos", disse ele em entrevista ao podcast The Pivot.





O QUE ACONTECEU









Tom se mostrou preocupado com como seus filhos foram impactados com o show. "É a parte mais difícil sobre o aspecto agridoce de quando você faz algo que você acha que é de uma maneira, e então, de repente, você percebe que eu não faria isso de novo por causa da maneira como isso afetou as pessoas que eu preocupam mais no mundo".

Amigos desde o divórcio de Gisele e Tom Brady, a modelo e o instrutor de jiu-jitsu mantém um relacionamento desde o último ano, segundo boatos Jamie McCarthy/Getty Images/AFP/Reprodução





No show, vários comediantes "zoaram" o antigo casamento do atleta e o atual namoro de Gisele com Joaquim Valente. Tom teria pedido desculpas à ex-mulher após o ocorrido.





Gisele e Tom Brady se separaram em outubro de 2022, após 13 anos de casamento. Eles são pais de Benjamin, de 13, e Vivian, de 10.