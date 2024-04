De acordo com informações da Organização Mundial de Saúde (OMS), as atividades físicas poderão evitar 96% das DNTs (doenças não transmissíveis), sendo a depressão responsável por 55% dos casos, a hipertensão por outros 41% dos casos, entre outros males, no período que compreende de 2020 a 2030. A falta de exercícios físicos traz inúmeros malefícios à saúde física e mental do indivíduo e o Abril Verde é o mês de conscientização para o combate ao sedentarismo.



O especialista em treinamento esportivo, Christian Zamprogna, CEO da Estúdio Fly, criou um conceito exclusivo que faz com que o público 50+, que normalmente é mais sedentário, se interesse a praticar atividades físicas.

“O segredo é fazer com que este público se sinta bem, uma vez que a academia tradicional não proporciona experiências voltadas para essa faixa etária. É preciso criar um ambiente que proporcione experiências, sensações e emoções que o público 50+ entenda como valor. Um espaço humanizado, alinhado às suas necessidades, que busca muito mais que resultados físicos e sim, bem estar, saúde, atendimento de qualidade, segurança, tudo isso regado a boas histórias, ambiente alegre e com músicas agradáveis a estes ouvidos”, comenta o treinador.



De acordo com o especialista em treinamento, é preciso que este público mais maduro se sinta bem ao fim de um dia de trabalho, menos ansioso, para que possa acordar disposto para um novo dia, e não cansado e esgotado como se carregasse “todo o peso do mundo em suas costas”.





Depressão e Ansiedade



A prática da atividade física oferece diversos benefícios mentais e físicos (que influenciam na melhora da saúde mental), incluindo quadros de ansiedade e depressão. “A produção de endorfina e dopamina, dois dos chamados “hormônios da felicidade”, são produzidos durante a prática da atividade física. Além disso, proporciona a seus praticantes conhecer seu corpo e seus limites, valorizar o autocuidado, desenvolver o amor próprio e melhorar sua capacidade física. Permite que realizem tarefas que seriam impossíveis antes de sua prática, criando neles o senso de capacidade e superação. O que lhes proporciona uma sensação de bem estar e empoderamento, fortalecendo-o física e mentalmente”, frisa Christian.

Um estudo da Universidade da Austrália Meridional, publicado em fevereiro de 2023, afirma que praticar exercícios é até 50% mais eficaz do que os efeitos da medicação prescrita por médicos no combate à depressão. Com base em dados de pelo menos mil testes, com mais de 120 mil pessoas no total, os pesquisadores atestaram que a prática de exercícios por até 12 semanas foi o remédio mais eficiente dentre todos os analisados para o combate às doenças mencionadas acima.

O especialista em treinamento esportivo destaca que o entorno deve ser levado totalmente em conta para o público 50+, “tudo que estimule seus sentidos como cores, cheiro, música, alegria, além de atenção e cuidado, que consideram extremamente importantes para a conquista dos resultados que buscam”.