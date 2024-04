Certamente você tem ou conhece alguém que tem varizes. Caracterizado por aquelas veias roxas, saltadas na perna, essa condição que afeta principalmente as mulheres pode ser causada pelo histórico familiar, gestação, ganho de peso ou envelhecimento. Além disso, ela gera incômodo e constrangimento em utilizar roupas que vão até o joelho. Com isso, métodos e tratamentos para essa condição estão cada vez mais avançados. Hoje, por exemplo, o laser é um uma das opções mais tecnológicas para os temidos vasinhos. A técnica vem se popularizando e artistas como a apresentadora Ana Hickmann entraram para a lista de mulheres que se submeteram recentemente ao tratamento.

“Isso aconteceu porque nos últimos anos a cirurgia vascular evolui em suas técnicas e com procedimentos minimamente invasivos é possível melhorar os resultados com menor tempo de recuperação dos pacientes”, comenta Carol Mardegan, especialista em cirurgia vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV). “O laser transdérmico é aplicado na superfície da pele diretamente sobre as áreas dos vasinhos. A energia do laser é absorvida pela pele, atravessando-a para atingir os vasos sanguíneos e promover a coagulação ou o fechamento deles.” explica a especialista.

Segundo Carol, o tratamento tem diversos benefícios. Confira alguns:

1. Melhoria da estética: os tratamentos vasculares podem reduzir ou eliminar a aparência de veias visíveis e inchadas, melhorando a aparência estética das pernas



2. Alívio dos sintomas: muitas pessoas experimentam dor, inchaço, sensação de peso ou desconforto nas pernas devido às varizes. O tratamento pode aliviar esses sintomas, proporcionando maior conforto e qualidade de vida



3. Prevenção de complicações: as varizes não tratadas podem levar a complicações como úlceras na pele, trombose venosa profunda (TVP) e sangramento. O tratamento precoce pode ajudar a prevenir ou reduzir o risco dessas complicações

Leia também: Dor na região abdominal pode significar varizes pélvicas



4. Melhoria da circulação sanguínea: alguns tratamentos vasculares visam melhorar a circulação sanguínea nas pernas, o que pode ajudar a prevenir problemas vasculares adicionais



5. Recuperação rápida: muitos procedimentos para o tratamento de varizes são minimamente invasivos e permitem uma recuperação rápida, com retorno às atividades normais em pouco tempo



6. Aumento da confiança: a melhoria da aparência das pernas pode aumentar a autoestima e a confiança em si mesmo



Por fim, a especialista ainda ressalta que o tratamento a laser é recomendado principalmente para as pessoas com insuficiência venosa e que tenham sintomas de dor, cansaço e peso nas pernas que tenham varizes ou vasinhos. E aqueles com queixas estéticas. “Antes de iniciar qualquer tratamento, procure uma orientação médica” recomenda.