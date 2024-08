Candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte, o deputado federal Rogério Correia afirmou, neste domingo (4/8), esperar que a unidade em torno da sua chapa aumente em um eventual segundo turno. Durante as semanas que antecederam a convenção, o petista buscou convencer a também deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) a abrir mão da pré-candidatura para unificar a esquerda. A pedetista, no entanto, alega que, segundo as pesquisas, teria mais chances de chegar ao segundo turno como cabeça de chapa.

"Nós chamamos a unidade o tempo inteiro. Conseguimos. A nossa unidade é esta aqui. O que será possível, é unidade no segundo turno que espero ampliar mais do que fizemos até agora", afirmou Correia, sem citar o nome de Duda Salabert e indicando que pode buscar apoio com siglas de centro.

Ao ser questionado sobre a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na convenção da federação que une PT, PCdoB e PV, realizada na manhã deste domingo (4/8), Correia disse que preferiu que o presidente viesse em um comício durante a campanha.

"Ele virá para o comício. Conversamos sobre isso na direção nacional e achamos melhor que ele viesse no comício do que na convenção. É difícil que ele venha em duas", comentou.

A cerimônia oficializou a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) como vice candidata na chapa do PT. Correia e Bella contam com o apoio de seis partidos, incluindo os da federação, o Psol, PV e PCB também apoiam o petista nas eleições deste ano.