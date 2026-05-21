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ELEIÇÕES 2026

O que revela a articulação pró-Aécio Neves na disputa presidencial

Movimento estimulando o presidente nacional do PSDB a entrar no jogo acende alerta no entorno de Flávio Bolsonaro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
21/05/2026 08:20 - atualizado em 21/05/2026 08:56

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O que revela a articulação pró-Aécio Neves na disputa presidencial
Aécio, por ora, tem repetido a interlocutores que está sereno e cauteloso. crédito: Foto: Gerdan Wesley/PSDB Nacional

A movimentação para colocar Aécio Neves na corrida presidencial revela algo incontornável no campo da centro-direita: a insegurança no entorno de Flávio Bolsonaro.

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Nos últimos dias, Aécio tem sido procurado por lideranças desse espectro político, estimulando-o a tentar novamente chegar ao Planalto. O gesto carrega um recado político: por algum motivo, esse grupo não quer embarcar nas pré-candidaturas já postas, como as de Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão).

Mesmo antes da crise deflagrada pelo áudio de Flávio cobrando dinheiro de Daniel Vorcaro, representantes de diretórios estaduais tucanos já tentavam convencer o presidente nacional da legenda a alçar voo nacional.

Agora, o movimento ganhará discussão formal. A pedido de Roberto Freire que sempre apostou em Eduardo Leite , a federação entre PSDB e Cidadania se reunirá na próxima terça-feira, 26, para tratar especificamente do tema.

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Aécio, por ora, tem repetido a interlocutores que está sereno e cauteloso.

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