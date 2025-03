Lula faz viagem dupla ao Nordeste para levantar popularidade

Antes de embarcar para o Japão, no próximo sábado, Lula fará a lição de casa. Vai correr atrás da popularidade perdida no Nordeste. De acordo com a última pesquisa Datafolha, a região, que sempre foi um reduto de tranquilidade para o petista, começou a castigá-lo.

Com a queda generalizada de sua aprovação, o Nordeste sucumbiu e, de dezembro a fevereiro, a popularidade de Lula caiu 16 pontos, indo para 33%.

Bem antes da divulgação da pesquisa, a governadora petista Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, já avisava: não estava garantido o apoio do Nordeste a Lula em 2026; e o presidente precisaria aparecer mais por ali para mostrar serviço.

Nos próximos dias, Lula aparecerá em duas agendas no Nordeste, a primeira delas no Rio Grande do Norte de Fátima Bezerra. O presidente vai inaugurar a Barragem Oiticica, em Jucurutu. A visita tem sido divulgada nos blogs e perfis de aliados do petista, em tom de festa. A barragem já havia sido citada pelo presidente como uma das obras prioritárias do governo.

A outra viagem será para Fortaleza, na inauguração do hospital da Universidade Estadual do Ceará (Uece), ainda na tarde de quarta-feira, 19.