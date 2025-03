Bolsonaro compara dia seguinte ao golpe a briga com a mulher com a sogra em

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comparou, nesta sexta-feira (14), o ' dia seguinte' de um golpe de Estado a brigar com a mulher quando a sogra está em casa. A fala se deu durante entrevista ao Flow Podcast.

"Você tem que estar muito bem organizado e se preparar para o after day. Como é que fica o dia seguinte? Você em casa, com a tua sogra em casa, você briga com a tua mulher, levanta a voz. Você está preparado? Porque a sogra está em casa. O after day, o mundo levanta barreiras contra a gente [no caso de um golpe de Estado]", afirmou.

O ex-presidente fez a analogia ao tentar negar que o Brasil tenha se aproximado de um golpe logo após as últimas eleições presidenciais.





Segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República), Bolsonaro liderou uma trama golpista para impedir a posse de Lula (PT). Se virar reú e for condenado, ele pode pegar mais de 40 anos de prisão e aumentar sua inelegibilidade, que vai até 2030.

Durante a entrevista, o ex-presidente chamou o 8 de janeiro de "armadilha" preparada contra ele e disse ter sorte de não ter estado em Brasília na época.

Ele afirmou ter ido aos EUA assim que perdeu as eleições por ter tido o pressentimento de que algo poderia ocorrer no Brasil. "Se eu ficasse aqui, estava ferrado".

Ele também minimizou os ataques do 8 janeiro, tema de manifestação que convocou para este domingo (16).

"Vai dar um golpe no domingo?", falando sobre a improbabilidade de um golpe se dar nas condições em que aconteceram os ataques golpistas às sedes dos Três Poderes.

O ataque à sede dos três Poderes levou à denuncia contra mais de 1.600 envolvidos, dos quais cerca de 480 foram sentenciados, com penas que variam de um ano de detenção, substituído por medidas alternativas, a 17 de prisão.

Além disso, o ex-presidente repetiu acusações sem provas sobre as urnas eletrônicas e a Justiça Eleitoral e voltou a criticar a celeridade do seu processo envolvendo a trama golpista.

Para isso, ele levantou um papel comparando o tempo na Justiça do processo do mensalão, associando-o ao PT, à quantidade de tempo entre ter sido indiciado, em novembro de 2024, e "julgado" em março deste ano. Em 25 de março, está marcada a sessão no STF para decidir se ele vai se tornar réu, não o julgamento propriamente dito do ex-presidente.