O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, disse neste domingo (29/11) que considera inadequado o chefe da Corte sugerir nomes a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga no STF. Para ele, a indicação cabe somente ao presidente da República.

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Em declaração por escrito, o ministro afirmou que esse tipo de sugestão, vinda do presidente do STF, "quebra um princípio republicano basilar da Constituição".

Fachin também falou do papel dos senadores. Segundo ele, o Senado "tem o único papel de fazer a aferição, em sabatina, do requisito de notável saber jurídico e reputação ilibada" de quem for escolhido. Para assumir a cadeira, o indicado precisa do voto de pelo menos 41 dos 81 senadores.

A vaga está aberta desde a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso, em outubro de 2025. Lula ainda não definiu quem vai indicar e tem ouvido ministros do Supremo sobre a escolha.

Em um jantar no Palácio da Alvorada, Lula recebeu os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, com Davi Alcolumbre e Hugo Motta, que comandam o Senado e a Câmara. No encontro, chegou a levantar a possibilidade de indicar uma mulher.

Preferido de Lula, Messias já foi rejeitado pelo Senado

O favorito de Lula é o advogado-geral da União, Jorge Messias. O Senado, porém, rejeitou o nome dele em abril, por 42 votos a 34, depois de uma articulação de Alcolumbre.

Alcolumbre e ministros do Supremo apoiam o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco, que ainda enfrenta resistência de Lula. O Poder360 informou nesse sábado (28/11) que Alcolumbre vai sugerir ao chefe do Executivo um meio-termo: o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luis Felipe Salomão.

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A expectativa é que a indicação saia ainda neste ano, para tentar garantir a aprovação no Senado na atual legislatura.