Com a legenda “outro Brasil é possível”, o Partido dos Trabalhadores postou neste domingo (29/11), em sua página oficial no Instagram, um recorte da live do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) onde ele elogia o governador eleito de Minas Gerais, senador Cleitinho Azevedo (Republicanos).

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O vídeo postado pelo partido também traz trechos do comentário do presidente sobre o encontro com Cleitinho, na semana passada, e também imagens dos dois juntos. Lula chamou o governador eleito de "figura especial" e disse que o país precisa de "gente do povo governando".

Lula também destacou a trajetória política do governador eleito e classificou sua eleição como novidade no cenário brasileiro. "O Cleitinho é uma figura especial. Se a gente fosse analisar, um companheiro que vendia alface virar um fenômeno da política de Minas Gerais, ganhar as eleições em primeiro turno, é uma novidade que não estava escrita em nenhum livro de sociologia desse país", ressaltou o chefe do Executivo. E arrematou: "Tudo que o Brasil precisa é de gente do povo governando o país".

Na transmissão, Lula voltou a defender a cooperação entre o governo federal e a futura administração mineira, independentemente das diferenças partidárias. "O que eu disse para o Cleitinho foi: 'Da parte do governo federal, a gente vai trabalhar para ajudar Minas Gerais'. E o Cleitinho foi simples: 'Olha, você me ajuda, e eu te ajudo'. Então, é uma troca de ajuda que acho que vai ser boa para o Brasil e Minas Gerais", declarou.

O presidente acrescentou que não cabe ao governo federal escolher o partido do governador e que sua responsabilidade é trabalhar com quem foi eleito pela população.

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Na quinta-feira, os dois se reuniram para discutir a dívida de Minas Gerais com a União, estimada em cerca de R$ 180 bilhões. O encontro contou com a participação do ministro da Fazenda, Dario Durigan.