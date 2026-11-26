Segundo aliados e registros em redes sociais, uma onda de manifestações virtuais expôs as divergências internas na oposição no Congresso Nacional. Alvo de milhares de mensagens críticas e ofensivas em mobilizações digitais, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) passou a enfrentar resistências de setores do Partido Liberal (PL) e de correntes bolsonaristas após apresentar seu nome na disputa pela presidência do Senado Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a colunista Letícia Casado, do Uol, a mobilização digital decorre do receio de divisão dos votos conservadores. Parte dos parlamentares defende a unificação em torno do senador Rogério Marinho (PL-RN) como único representante da oposição na eleição interna, pressionando pela desistência da ex-ministra.

Leia Mais

Parlamentares que apoiam a senadora sustentam que há uma tentativa deliberada de inviabilizar sua pré-candidatura. Aliados destacam ainda que ataques desse teor ganham contornos de hostilidade de gênero, chamando atenção para o fato de o Senado Federal nunca ter tido uma mulher na presidência de sua Mesa Diretora.

Divergências de articulação e estratégia

O cenário de disputa envolve também a correlação de forças frente à candidatura de Davi Alcolumbre, apontado por governistas e aliados como nome competitivo ao comando da Casa. Setores que apoiam Marinho argumentam que a presença de dois postulantes da oposição pode dispersar votos antecipadamente.

Interlocutores de ambos os lados relatam a existência de entendimentos prévios de que o nome com menor tração eleitoral abriria mão em prol da unificação do bloco conservador antes da votação oficial. Contudo, apoiadores de Marinho defendem uma definição antecipada, argumentando que o PL formará a maior bancada na Casa e apontando estimativas internas de votos a favor do senador.

Diálogo e busca por votos de centro

A equipe de Tereza Cristina, por sua vez, contesta tais projeções e reforça a aposta na capacidade de articulação política da parlamentar. Ex-ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro, a senadora sustenta possuir um perfil com menor rejeição e capacidade de interlocução com bancadas independentes e setores moderados.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, a senadora afirmou que seu perfil de diálogo é uma estratégia para viabilizar apoios amplos, definindo-se como "uma pessoa mais moderada, que conversa muito e faz esse meio de campo bem, com a direita, a esquerda, o centro".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A parlamentar aposta nessa postura conciliadora como caminho para construir uma maioria competitiva e superar a polarização na disputa pelo comando da Casa.