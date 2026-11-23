Rogério Marinho e Tereza Cristina decidiram deixar para o ano que vem uma possível unificação das candidaturas ao comando do Senado.

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A eleição será em fevereiro de 2027.

Desde o início das articulações, garantem aliados, os dois têm um acordo: apoiar quem conseguir reunir mais votos.

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Ambos têm feito seus movimentos, mas a decisão ficou para janeiro.