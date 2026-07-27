O recado ao STF e ao Planalto de quem quer comandar o Senado

Não passou despercebida no STF nem no Palácio do Planalto uma postagem feita por Tereza Cristina (PP-MS) no fim da semana passada.

A senadora relembrou a derrota de Jorge Messias, indicado por Lula ao Supremo, e defendeu que “essa é uma prerrogativa fundamental” do Senado.

“Quando um novo nome for enviado para a sabatina, que venha sabendo que passará por um crivo rigoroso e que a aprovação não é garantida. O Senado cumpriu seu papel”, escreveu.

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Tereza foi sondada para ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro, mas quer mesmo é disputar a Presidência do Senado no ano que vem.