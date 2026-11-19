A jornalista Natuza Nery, da GloboNews, ironizou a decisão do senador Flávio Bolsonaro (PL) de deixar o Brasil logo após a divulgação do resultado das eleições presidenciais. Apresentadora e comentarista do canal por assinatura, Natuza contou aos espectadores que entrou de férias depois do segundo turno da disputa entre Lula e Flávio.

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Ao voltar ao trabalho e apresentar o telejornal “Edição das 18h” na GloboNews, Natuza revelou que passou as férias no Japão. “Quando eu saí, o Flávio era só um candidato derrotado à presidência da República. Quando eu estava na escala, ele já tinha fugido, se evadido”, ironizou, ao cumprimentar os colegas Ana Flor, Gerson Camarotti e Fernando Gabeira. “Queria ter ficado mais tempo no Japão, mas voltei pela saudade dos meus colegas”, comentou.

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Comentarista de política da GloboNews, Natuza é uma das estrelas do canal. Durante a última campanha, comandou o programa “Central das eleições”, com divulgação de resultados de pesquisas e análises dos candidatos à Presidência e aos governos estaduais. Além de apresentar a Edição das 18h, Natuza produz o podcast “O assunto”, no G1, portal de notícias do Grupo Globo.

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O senador Flávio Bolsonaro deixou o Brasil na noite de 27 de outubro, cruzando a fronteira com a Argentina pela Ponte Internacional Tancredo Neves, em Foz do Iguaçu. A saída ocorreu logo após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a entrega de seus passaportes e proibir o candidato derrotado a deixar o país no âmbito de investigação sobre suspeita de lavagem de dinheiro. Flávio viajou para os EUA acompanhado da esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das duas filhas do casal.