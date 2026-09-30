Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Bia Kicis ao Senado
Eleitores do Distrito Federal escolherão dois senadores este ano; confira o número da candidata e veja o passo a passo de como votar na urna
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O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores irão às urnas para escolher governadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, presidente da República e senadores.
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A candidata Bia Kicis, do PL, concorre a uma das vagas ao Senado pelo DF com o número 223.
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Esse ano, os eleitores deverão eleger dois senadores. Para isso, será necessário votar em dois candidatos diferentes. O segundo voto para um mesmo nome será considerado nulo.
Como votar para senador
Para registrar o voto, o eleitor deve digitar na urna o número de três dígitos do candidato escolhido. Em seguida, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido correspondem à sua escolha e apertar o botão verde "confirma".
Veja a lista de candidatos ao Senado pelo DF
Bia Kicis (PL): 223
David Horn (PCO): 290
Erika Kokay (PT): 131
Guto Felício dos Santos (PSDB): 456
Leila do Vôlei (PDT): 123
Marley (AVANTE): 700
Professor Guilherme Amorim (UP): 800
Ronaldo Fonseca (PSD): 555
Sebastião Coelho (NOVO): 300
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Zanata (PSTU): 161