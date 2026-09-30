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Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Bia Kicis ao Senado

Eleitores do Distrito Federal escolherão dois senadores este ano; confira o número da candidata e veja o passo a passo de como votar na urna

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FS
Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
30/09/2026 16:01

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Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Bia Kicis ao Senado
Bia Kicis, candidata do PL ao Senado pelo Distrito Federal nas Eleições 2026 crédito: Divulgação / Câmara dos Deputados

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores irão às urnas para escolher governadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, presidente da República e senadores.

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A candidata Bia Kicis, do PL, concorre a uma das vagas ao Senado pelo DF com o número 223.

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Esse ano, os eleitores deverão eleger dois senadores. Para isso, será necessário votar em dois candidatos diferentes. O segundo voto para um mesmo nome será considerado nulo.

Como votar para senador

Para registrar o voto, o eleitor deve digitar na urna o número de três dígitos do candidato escolhido. Em seguida, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido correspondem à sua escolha e apertar o botão verde "confirma".

Veja a lista de candidatos ao Senado pelo DF

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