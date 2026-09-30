Eleições no Ceará (CE): saiba o número de Luizianne Lins ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). Na data, os eleitores brasileiros irão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

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A candidata Luizianne Lins, do partido Rede, concorre a uma vaga no Senado pelo Ceará com o número 180.

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Como votar para senador?

Para o cargo de senador, o eleitor deve digitar na urna o número do candidato, que é composto por três dígitos. Em seguida, é preciso verificar se a foto, o nome, o número e o partido que aparecem na tela estão corretos antes de apertar o botão verde "confirma".

Nas Eleições 2026, serão escolhidos dois senadores em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal. Por isso, o eleitor deverá votar duas vezes para o cargo.

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É necessário escolher dois candidatos diferentes, pois não é permitido votar na mesma pessoa duas vezes. Caso o eleitor repita o voto, o segundo será considerado nulo.