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Eleições no Ceará (CE): saiba o número de Cid Gomes ao Senado

Candidato pelo PSB, Cid Gomes disputa uma das duas vagas ao Senado pelo Ceará; veja o passo a passo para confirmar seu voto na urna eletrônica

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Estado de Minas
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Repórter
30/09/2026 11:04

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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

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Cid Gomes, candidato do Partido Socialista Brasileiro (PSB) ao Senado pelo Ceará, tem o número 400 para votação na urna eletrônica.

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Como votar para senador?

Para escolher um candidato ao Senado, o eleitor deve digitar o número de três dígitos correspondente. Após a digitação, aparecerão na tela a foto, o nome, o número e o partido do político.

Se as informações estiverem corretas, basta apertar o botão verde "confirma" para validar o voto.

Quantas vezes o eleitor vota para senador?

Nas Eleições 2026, os eleitores devem votar duas vezes para o cargo de senador, pois dois representantes serão escolhidos nos 26 estados e no Distrito Federal.

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É preciso escolher dois candidatos diferentes. Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o eleitor repetir o voto, o segundo será anulado.

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