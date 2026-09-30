Eleições 2026: saiba o número de Alcides Fernandes para o Senado no CE

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Na ocasião, os eleitores brasileiros escolherão senadores, deputados federais e estaduais, além de governadores e o presidente da República.

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Pelo Ceará, o candidato Alcides Fernandes, do Partido Liberal (PL), disputa uma vaga ao Senado com o número 222.

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Como votar para senador?

Para escolher um candidato ao Senado, o eleitor precisa digitar o número de três dígitos na urna eletrônica. Em seguida, deve conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos.

Após a verificação, basta apertar o botão verde "confirma" para registrar o voto.

Quantas vezes o eleitor vota para senador?

O eleitor deve votar duas vezes para o cargo de senador. Nas Eleições 2026, serão escolhidos dois senadores para cada um dos 26 estados e também para o Distrito Federal.

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É necessário escolher dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o eleitor repetir o voto, o segundo será considerado nulo.