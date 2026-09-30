Assine
overlay
Início Política
SENADO

Eleições 2026: saiba o número de Alcides Fernandes para o Senado no CE

Candidato do PL concorre a uma das duas vagas para o estado; veja como votar corretamente e confirmar seu voto na urna eletrônica neste domingo

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
30/09/2026 11:14

compartilhe

×
Eleições 2026: saiba o número de Alcides Fernandes para o Senado no CE
Alcides Fernandes, candidato ao Senado pelo Ceará crédito: Júnior Pio/Alece

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Na ocasião, os eleitores brasileiros escolherão senadores, deputados federais e estaduais, além de governadores e o presidente da República.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Pelo Ceará, o candidato Alcides Fernandes, do Partido Liberal (PL), disputa uma vaga ao Senado com o número 222.

Leia Mais

Como votar para senador?

Para escolher um candidato ao Senado, o eleitor precisa digitar o número de três dígitos na urna eletrônica. Em seguida, deve conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos.

Após a verificação, basta apertar o botão verde "confirma" para registrar o voto.

Quantas vezes o eleitor vota para senador?

O eleitor deve votar duas vezes para o cargo de senador. Nas Eleições 2026, serão escolhidos dois senadores para cada um dos 26 estados e também para o Distrito Federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É necessário escolher dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o eleitor repetir o voto, o segundo será considerado nulo.

Tópicos relacionados:

alcides-fernandes ceara eleicoes eleicoes-2026 senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay