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Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Michelle Bolsonaro

A ex-primeira-dama é uma das candidatas a uma das duas vagas em disputa no Distrito Federal; veja a lista completa e como votar corretamente

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Repórter
30/09/2026 15:59

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Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Michelle Bolsonaro
Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama e candidata ao Senado pelo Distrito Federal nas Eleições 2026 crédito: Sergio Lima / AFP

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) é uma das candidatas a uma das duas vagas em disputa para o Senado no Distrito Federal. O número a ser digitado na urna para votar nela é 222.

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Como votar para senador?

Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar um número de três dígitos e apertar o botão verde "confirma". Antes de finalizar o voto, é importante conferir se a foto, o nome, o número e o partido do candidato estão corretos na tela da urna.

Nas Eleições 2026, serão escolhidos dois senadores em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal. Por isso, o eleitor votará duas vezes para este cargo. É preciso escolher dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso o voto seja repetido, o segundo será anulado.

Veja a lista de candidatos no DF

Confira os nomes e os números dos candidatos que disputam uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal:

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