Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Michelle Bolsonaro
A ex-primeira-dama é uma das candidatas a uma das duas vagas em disputa no Distrito Federal; veja a lista completa e como votar corretamente
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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece no domingo, 4 de outubro. Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.
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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) é uma das candidatas a uma das duas vagas em disputa para o Senado no Distrito Federal. O número a ser digitado na urna para votar nela é 222.
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Como votar para senador?
Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar um número de três dígitos e apertar o botão verde "confirma". Antes de finalizar o voto, é importante conferir se a foto, o nome, o número e o partido do candidato estão corretos na tela da urna.
Nas Eleições 2026, serão escolhidos dois senadores em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal. Por isso, o eleitor votará duas vezes para este cargo. É preciso escolher dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Caso o voto seja repetido, o segundo será anulado.
Veja a lista de candidatos no DF
Confira os nomes e os números dos candidatos que disputam uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal:
Bia Kicis (PL): 223
David Horn (PCO): 290
Erika Kokay (PT): 131
Guto Felício dos Santos (PSDB): 456
Leila do Vôlei (PDT): 123
Marley (AVANTE): 700
Michelle Bolsonaro (PL): 222
Professor Guilherme Amorim (UP): 800
Ronaldo Fonseca (PSD): 555
Sebastião Coelho (NOVO): 300
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Zanata (PSTU): 161