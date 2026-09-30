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Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Cappelli ao governo

O primeiro turno se aproxima; saiba como votar e confira a lista completa com os números de todos os candidatos ao Palácio do Buriti

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FS
Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
30/09/2026 15:58

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Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Cappelli ao governo
Ricardo Cappelli, candidato ao governo do Distrito Federa nas Eleições 2026 crédito: Jerônimo Gonzalez

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre no domingo, 4 de outubro. Na ocasião, os eleitores brasileiros escolherão senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

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Para o governo do Distrito Federal, o número do candidato Ricardo Cappelli é 40.

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Como votar para governador?

Para registrar o voto para governador na urna eletrônica, o eleitor deve digitar o número do candidato, que é composto por dois dígitos. Em seguida, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos antes de apertar o botão verde "confirma".

Qual é a data e o horário das Eleições 2026?

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro, enquanto o segundo turno será realizado em 25 de outubro. Em ambas as datas, o horário de votação será das 8h às 17h, seguindo o fuso de Brasília.

Os outros candidatos do DF

Além de Cappelli, outros nomes disputam o Palácio do Buriti. Confira a lista completa com os números dos candidatos:

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