Eleições no Distrito Federal (DF): saiba o número de Cappelli ao governo
O primeiro turno se aproxima; saiba como votar e confira a lista completa com os números de todos os candidatos ao Palácio do Buriti
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O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre no domingo, 4 de outubro. Na ocasião, os eleitores brasileiros escolherão senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.
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Para o governo do Distrito Federal, o número do candidato Ricardo Cappelli é 40.
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Como votar para governador?
Para registrar o voto para governador na urna eletrônica, o eleitor deve digitar o número do candidato, que é composto por dois dígitos. Em seguida, é preciso conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos antes de apertar o botão verde "confirma".
Qual é a data e o horário das Eleições 2026?
O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro, enquanto o segundo turno será realizado em 25 de outubro. Em ambas as datas, o horário de votação será das 8h às 17h, seguindo o fuso de Brasília.
Os outros candidatos do DF
Além de Cappelli, outros nomes disputam o Palácio do Buriti. Confira a lista completa com os números dos candidatos:
Cappelli (PSB): 40
Celina Leão (Propósito e Ação): 11
Elisson (Agir): 36
Expedito Mendonça (PCO): 29
Kiko Caputo (Novo): 30
Leandro Grass (DF do Povo): 13
Paula Belmonte (Federação PSDB Cidadania): 45
Professor Robson (PSTU): 16
Professora Samara Mineiro (UP): 80
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Rico Pinheiro (PRTB): 28