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Eleições no Ceará (CE): saiba o número de Elmano de Freitas ao governo

Candidato do PT ao governo do Ceará, Elmano de Freitas concorre com o número 13; veja o passo a passo para confirmar seu voto na urna eletrônica

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Repórter
30/09/2026 10:24

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Eleições no Ceará (CE): saiba o número de Elmano de Freitas ao governo
Candidato ao governo do Ceará, Elmano de Freitas crédito: Saulo Cruz/Agência Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, além de governadores e do presidente da República.

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O número do candidato ao governo do Ceará Elmano de Freitas, do Partido dos Trabalhadores (PT), é 13.

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Como votar para governador?

Para escolher o governador, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por dois dígitos. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, é preciso apertar o botão verde "confirma".

Qual é a data e o horário das Eleições 2026?

O primeiro turno será no dia 4 de outubro e o segundo turno, no dia 25 de outubro. Nos dois dias, a votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Quem são os candidatos ao Governo do Ceará?

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