Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Eduardo Paes ao governo
Eleitor, não erre na urna: confira a lista completa com os números de todos os concorrentes ao governo do RJ e prepare sua cola para as eleições
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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores, além do presidente da República.
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O candidato Eduardo Paes, do Partido Social Democrático (PSD), concorre ao cargo de governador do Rio de Janeiro com o número 55.
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Como votar para governador
Para escolher o governador, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por dois dígitos. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna, basta apertar o botão verde "confirma".
Data e horário da votação
O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, e o segundo turno para 25 de outubro. Em ambas as datas, a votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
Candidatos ao governo do Rio de Janeiro
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André Marinho (Partido Novo): 30
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Coronel Busnello (Missão): 14
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Cyro Garcia (PSTU): 16
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Douglas Ruas (PL): 22
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Eduardo Paes (PSD): 55
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Anthony Garotinho (Republicanos): 10
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Juliete Pantoja (UP): 80
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Luan Monteiro (PCO): 29
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William Siri (Psol): 50
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