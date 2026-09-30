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Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Crivella ao Senado

O ex-prefeito do Rio de Janeiro é um dos candidatos ao cargo; confira a lista completa com os números e saiba como votar para senador neste ano

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Repórter
30/09/2026 10:03 - atualizado em 30/09/2026 11:39

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Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Crivella ao Senado
Marcelo Crivella concorre ao Senado pelo Republicanos nas Eleições 2026, com o número 100 crédito: AFP / CARL DE SOUZA

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece em 4 de outubro. Neste dia, os eleitores brasileiros escolherão senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

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O número para votar em Marcelo Crivella (Republicanos) para o Senado é 100.

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Como votar para senador?

Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, que possui três dígitos. Após conferir a foto, o nome, o número e o partido, basta apertar o botão verde "confirma".

Nas Eleições 2026, serão escolhidos dois senadores por estado e no Distrito Federal. O eleitor precisa votar em dois candidatos diferentes, pois não é possível escolher o mesmo concorrente duas vezes. Caso isso ocorra, o segundo voto será nulo.

Candidatos a senador pelo Rio de Janeiro

Confira a lista completa com os candidatos e seus respectivos números:

  • Benedita: 131

  • Carlos Jordy (PL): 221

  • Carlos Portinho (PL): 222 (atual senador em busca de reeleição)

  • Helio Secco (Missão): 144

  • Luciano Mattos (PRTB): 280

  • Luiz Eugênio (PCO): 290

  • Marcelo Crivella (Republicanos): 100

  • Marcos Dias (Podemos): 200

  • Michelly Xavier (UP): 800

  • Monica Benicio (PSOL): 500

  • Ó Clemente (Democrata): 355

  • Paula Falcão (PSTU): 160

  • Pedro Paulo (PSD): 555

  • Vinícius Benevides (UP): 808

  • Waguinho (Republicanos): 101

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