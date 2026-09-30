Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Crivella ao Senado
O ex-prefeito do Rio de Janeiro é um dos candidatos ao cargo; confira a lista completa com os números e saiba como votar para senador neste ano
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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece em 4 de outubro. Neste dia, os eleitores brasileiros escolherão senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.
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O número para votar em Marcelo Crivella (Republicanos) para o Senado é 100.
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Como votar para senador?
Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, que possui três dígitos. Após conferir a foto, o nome, o número e o partido, basta apertar o botão verde "confirma".
Nas Eleições 2026, serão escolhidos dois senadores por estado e no Distrito Federal. O eleitor precisa votar em dois candidatos diferentes, pois não é possível escolher o mesmo concorrente duas vezes. Caso isso ocorra, o segundo voto será nulo.
Candidatos a senador pelo Rio de Janeiro
Confira a lista completa com os candidatos e seus respectivos números:
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Benedita: 131
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Carlos Jordy (PL): 221
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Carlos Portinho (PL): 222 (atual senador em busca de reeleição)
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Helio Secco (Missão): 144
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Luciano Mattos (PRTB): 280
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Luiz Eugênio (PCO): 290
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Marcelo Crivella (Republicanos): 100
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Marcos Dias (Podemos): 200
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Michelly Xavier (UP): 800
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Monica Benicio (PSOL): 500
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Ó Clemente (Democrata): 355
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Paula Falcão (PSTU): 160
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Pedro Paulo (PSD): 555
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Vinícius Benevides (UP): 808
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Waguinho (Republicanos): 101
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