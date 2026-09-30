Eleições no Rio de Janeiro (RJ): saiba o número de Crivella ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece em 4 de outubro. Neste dia, os eleitores brasileiros escolherão senadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

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O número para votar em Marcelo Crivella (Republicanos) para o Senado é 100.

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Como votar para senador?

Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, que possui três dígitos. Após conferir a foto, o nome, o número e o partido, basta apertar o botão verde "confirma".

Nas Eleições 2026, serão escolhidos dois senadores por estado e no Distrito Federal. O eleitor precisa votar em dois candidatos diferentes, pois não é possível escolher o mesmo concorrente duas vezes. Caso isso ocorra, o segundo voto será nulo.

Candidatos a senador pelo Rio de Janeiro

Confira a lista completa com os candidatos e seus respectivos números:

Benedita: 131

Carlos Jordy (PL): 221

Carlos Portinho (PL): 222 (atual senador em busca de reeleição)

Helio Secco (Missão): 144

Luciano Mattos (PRTB): 280

Luiz Eugênio (PCO): 290

Marcelo Crivella (Republicanos): 100

Marcos Dias (Podemos): 200

Michelly Xavier (UP): 800

Monica Benicio (PSOL): 500

Ó Clemente (Democrata): 355

Paula Falcão (PSTU): 160

Pedro Paulo (PSD): 555

Vinícius Benevides (UP): 808

Waguinho (Republicanos): 101 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



